Два раза приезжала "скорая": Кристина Асмус тяжело переносит коронавирус

Кристина Асмус Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кристина Асмус заразилась коронавирусом. Болеет актриса тяжело. Бывшая жена Гарика Харламова уже два раза вызывала "скорую. Она жалуется на "адскую ломоту всего тела".

"В общем, у меня подтвердился ковид. Три дня были прям жесткими - температура выше 39. Ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", - написала Кристина Асмус в блоге.

Она сообщила, что к ней два раза приезжала "скорая". Пока бывшая жена Гарика Харламова находится дома. "Сегодня еще жду врача, чтоб посмотреть динамику. Сейчас температура 37,9", - оповестила общественность актриса.

Она попросила всех не забывать о вирусе и быть аккуратными. "Маски! Перчатки! Антисептики! Дистанция! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки! Всем здоровья!", - добавила Асмус.

К слову, театр имени Ермоловой, где играет актриса, закрыли на карантин. Коронавирус обнаружен у нескольких артистов. Все спектакли отменены, репетиции приостановлены.

К слову, ранее Кристина пожаловалась на странные высыпания на лице. Тогда многие комментаторы назвали это признаком Covid-19. "Проснулась в пять утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок... Все лицо, шею и спину адски высыпало... А для меня, которая в буквальном смысле трясется над своей кожей, - это мало сказать катастрофа... На моей памяти за 15 лет съемок второй раз из-за меня отменяют смену", - делилась бывшая жена Гарика Харламова.