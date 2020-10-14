3 из 4 домашних матчей в 2020 году сборная России провела на стадионе "Динамо". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в среду, 14 октября, в Москве на стадионе «Динамо» прошел последний матч сборной России в 2020 году на своем поле. Из-за коронавируса только два месяца можно было посмотреть вживую на главную команду страны. Пауза длилась до начала сентября — потом была победа 3:0 над Сербией в матче Лиги Наций. В октябре — поражение от Швеции в товарищеской игре со счетом 1:2, ничья с Турцией. Финалом октябрьской трилогии домашних поединков должна была стать встреча с командой Венгрии. В сентябре наши победили в Будапеште со счетом 3:2. И вот теперь — время ответного поединка.

Венгрия приехала в гости к России после поражения 2:3 в Будапеште. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед игрой с Венгрией у нас по-прежнему были три человека с подозрительными тестами на коронавирус. Так что на последний домашний поединок 2020 года наши выходили в экспериментальном составе. В "основу" попал, например, защитник Игорь Смольников, давно не игравший там. В запасе же не было важных игроков обороны - Марио Фернандеса, Георгия Джикии и вратаря Гильерме. Коронавирус повлиял на сборную России. От этого не застрахован даже Криштиану Роналду. Но, тьфу-тьфу, у нас никто не заболел. Максимум - были "подозрительные" тесты.

На матч на динамовском стадионе пустили зрителей к радости многих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На динамовский стадион пустили ограниченное число зрителей. И антураж поединка стал более домашний и добрый — в сентябре на арене в Петровском парке в поединке против Сербии была тишина. А сейчас же на разогреве был диджей Руслан Нигматуллин — бывший звездный игрок сборной России по футболу. По ходу его сета над динамовским стадионом даже заряжал дождь. Но, спасибо крыше современной арены — от октябрьской мороси только более бодро разминались футболисты сборных России и Венгрии.

Венгрия смотрелась более дерзко по сравнению с тем, что было в матче, который прошел в сентябре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предваряло матч небольшое лазерное шоу — на газоне стадиона промелькнули знаменитые кадры сборной России последних лет. Среди них — знаменитые кадры с празднованием Артема Дзюбы, тот самый армейский жест «отдать честь» от Станислава Черчесова с матча-открытия ЧМ-2018. Ну и потом — команды появились на поле. После того, как отзвучал гимн Венгрии, то наши парни сразу же стали плечом к плечу при исполнении гимна России. Никакой социальной дистанции? Нет, это показатель того, что командный дух и атмосфера в сборной на хорошем уровне. А когда на первых минутах на стадионе грянуло «Вперед, Россия!», то стало ясно — этого не хватало нам в сентябре на трибунах.

Стартовые 45 минут поединка завершились вничью 0:0. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На волне такой бодрости, видимо, наш вратарь Антон Шунин, для которого это был домашний стадион, уверенно спас нас от гола — венгр выбегал к нашим воротам. Но вратарь «Динамо», видимо, знает каждую кочку домашней арены. И уверенно отбил этот выпад. Однако потом игра наших чуть поблекла и с трибун уже неслось «Играйте же!». Но до поры до времени игра у нашей команды в первом тайме не клеилась. То венгры перехватят передачу в штрафную на Дзюбу, то не к месту выбьют мяч из штрафной, когда казалось, что наши уже могут «решать» эпизод в свою пользу. Когда же венгры добегали до наших ворот, то их встречали неизменно зрители — свистом.

Наш капитан Артем Дзюба - в центре внимания у венгров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Немного взбодрились наши перед перерывом — после активности Дзюбы наши заработали угловой. И наш капитан после подачи бил уже, что называется, «верняк». Даже вратарь упал и мяч почти летел в сетку, но защитники соперников — вновь сделали четкий вынос. На последней минуте первого тайма наши хотели нахрапом заставить пасть оборону соперников. Но снова — не повезло. И на перерыв ушли при счете 0-0 на табло.

Игорь Смольников в борьбе за мяч. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во втором тайме наши с первых минут "дали по газам". И организовали сразу несколько опасных атак на ворота венгров. И когда Алексей Ионов пробил из пределов штрафной, попав в перекладину, то наш главный тренер Станислав Черчесов, повернувшись к зрителям, стал заводить народ. И по трибунам "ВТБ Арены" понеслось: "Россия! Россия! Россия!". Гол - назревал. После чего пошла череда замен. У нас появились Газинский, Бакаев, Мостовой и Караваев. Один из героев последних матчей бодрый Антон Миранчук покинул поле - не вышло у него создать столько же остроты, как и в прошлых поединках.

Венгры строго играли в обороне и не давали проходу спокойно нашим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постепенно венгров наши стали прижимать к их воротам. И Антон Шунин подолгу стоял без дела у нас. Ну и в конце поединка у нас на поле выпустили форварда "Спартака" Александра Соболева в пару к Артему Дзюбе. Спартаковец шесть дней назад уже забивал в товарищеской игре против Швеции. Настрой у Соболева был стоящим, так что даже когда он упустил случайно мяч за боковую, то с досады пнул его в сторону скамейки запасных сборной Венгрии.

Наши сыграли вничью 0:0 и теперь турнирная судьба нашей команды решится в ноябре в двух последних играх Лиги Наций.

Дзюба бьется за мяч, а его не пускают. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ноябре у сборной России будут снова три поединка, но все три - на чужих полях. 12 ноября в Кишиневе против молдован товарищеская игра. После чего два матча в Лиге Наций. 15 числа против Турции, а спустя три дня - гостевой поединок против Сербии. После чего 2020 игровой год для нашей команды завершится.