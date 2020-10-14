Одни нули, нет голов. Пять простых выводов из матча Россия - Венгрия 14 октября 2020

Россия с Венгрией провела третий матч в октябре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Матч Россия - Венгрия стал последней для нашей команды в 2020 году на своем поле. Только два месяца команда Черчесова играла в своей стране - в ноябре поединки предстоят в гостях. "КП" рассказывает о том, какие выводы можно сделать из последней "домашки" россиян в коронавирусном году.

Зрители для сборной важны. Их не хватало

В третий раз после сентябрьских поединков на матчах сборной России были зрители. Да, с соблюдением всех антикоронавирусных мер. Но даже те тысячи народу, что пришли, создали хорошую атмосферу на «Динамо». Был виден разительный контраст с поединками против Сербии в начале сентября — на арене была слышна не только речь футболистов на поле, но и «Вперед, Россия!» от зрителей. Ведь один из лозунгов этой сборной России - «Играем за вас!», который впервые появился после легендарной победы над Испанией.

У сборной Венгрии было немало интересных игроков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Показательный эпизод - после того, как в начале второго тайма наши провели несколько опасных атак на ворота венгров, то наш главный тренер Станислав Черчесов повернулся к трибунам и стал заводить зрителей. Итог? "Россия! Россия! Россия!" - понеслось по динамовской арене.

Атмосфера в сборной хороша, это видно сразу

За сутки до матча на пресс-конференции Станислав Черчесов шутил, подначивая Антона Миранчука: "Скажи, что тебе брат мешал нормально работать!". Но брат-близнец, рассмеявшись, ответил как надо, говоря о том, каково здоровье брата и как на самого него повлиял отъезд Алексея в итальянский клуб "Аталанта",

А вот уже перед началом матча произошел интересный эпизод. Сначала команды в центре поля, выстроились, соблюдая соцдистанцию в полтора метра. Но после того, как прозвучал гимн Венгрии, то наши встали ближе друг к другу, плечом к плечу, чтобы затянуть гимн России. Все в сборной хорошо с точки зрения здоровой атмосферы.

В сборную вносят свежих игроков

В начале второго тайма, когда у нашей команды не особо ладилась игра, на замену у нас вышли два молодых игрока из "Спартака" и "Зенита" - Зелимхан Бакаев и Андрей Мостовой. "Проверенные" бойцы Антон Миранчук и Далер Кузяев уступили им место. То есть, в сборную вводят новых футболистов, команда - развивается. И вводят новичков тогда, когда это стоит делать.

Артем Дзюба - главное лицо атаки сборной России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако же для сборной в целом это не может проходить безболезненно и бесследно. У нашей команды все еще есть зависимость от главных игроков. Когда у нас есть Головин, Марио Фернандес и Черышев в хорошей форме - мы грозные. А когда нет - возникают уже вопросы. Игру сборной ломает коронавирус и травмы - нам важно играть оптимальным составом.

Смольников хорошо вернулся в основной состав сборной

Ставший недавно игроком "Краснодара" крайний защитник Игорь Смольников в поединке против Венгрии заменял Марио Фернандеса. Армеец из-за подозрительного теста на коронавирус не смог появиться на поле. Но Смольников в его отсутствие выглядел неплохо - много и часто убегал в атаку, успевая играть хорошо в обороне. Но только жаль, что его активность не воплотилась хотя бы в голевую передачу. Но защитников соперников он помучал хорошо.

Главный форвард в сборной - это Дзюба

У сборной России под началом Станислава Черчесова уже есть своя устоявшаяся игровая схема и в ней главное место в атаке - у форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Легенда ЧМ-2018 - первый выбор в атаке и капитан команды. Так что форварду "Спартака" Александру Соболеву еще предстоит сразиться за место первой скрипки в атаке главной команды страны.

И Соболев вышел в конце матча, дабы составить пару с Дзюбой в атаке, наши стали играть в "два столба". А не просто с одним высоким нападающим в атаке.