Нью Йорк Таймс: Навального отравили «дважды», а накажут за это шесть высокопоставленных россиян

Чай в аэропорту Томска оппозиционеру купил и принес его помощник Фото: REUTERS

По данным американской газеты «Нью-Йорк Таймс», полученных от «немецких источников», российского блогера и оппозиционера Алексея Навального могли «отравить» дважды - подсыпав порошок в горячий чай в аэропорте Томска и каким-то образом налив «яд» в бутылку с водой, которую он взял из номера гостиницы. Что у самих же американских журналистов вызвало недоумение. Впрочем, они забыли упомянуть, что чай в аэропорту Томска оппозиционеру купил и принес его помощник. И в кафе, где налили этот чай, никак не могли знать - кому он предназначается. Иначе недоумение «Нью-Йорк Таймс» перешло бы все границы.

- Чушь собачья! - уже сказал об этом один из разработчиков отравляющего вещества «новичок» (которым, по предположению немецкого Бундесвера, и «отравили» Навального) Леонид Ринк. - Все фторангидриды, которые являются составными частями «новичка», терпеть не могут воду, они в ней гидролизуются. Токсин быстро утратил бы свои свойства.

То есть, и в бутылку с водой «новичок» не имело бы смысла подмешивать - он так же потерял бы свою токсичность, как и в чае.

Но еще больше удивила вторая «сенсация» от «Нью-Йорк Таймс». Опять же по данным источников журналистов этой газеты, в «санкционном списке», который готовится в ответ на «отравление» Навального, присутствуют шесть высокопоставленных россиян. Якобы, это глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло и два заместителя министра обороны — Алексей Криворучко и Павел Попов. И всем им «грозит заморозка активов и запреты на поездки в страны Евросоюза».

Сам санкционный список уже заставляет забеспокоиться о профессионализме журналистов и качестве их «источников». Тем более что, по сведениям американского издания, инициаторами санкций выступили представители Германии и Франции, которые присовокупили к своему предложению 500-страничный (!) доклад.

За комментариями «КП» обратилась к Сергею Маркову, гендиректору Института политических исследований.

- Если допустить, что озвученный «Нью-Йорк Таймс» санкционный список - реальный. Что это означает?

- Это развертывающееся наступление на Россию.

- А что можно написать в 500-страничном докладе, который обосновывает новые санкции с отсылом на "отравленного", но чудесно излечившегося Навального?

- Так там же не только «дело Навального»! Там «пристегнули» и рейс МН-17, сбитый в небе над Донбассом — тоже по их мнению российская государственная система несет ответственность за это. «Дело Скрипалей» — в ту же «корзинку». И, конечно, обвинение в использовании оружия всеобщего поражения - «Новичка».

- То есть нас методично пытаются представить как главного мирового монстра?

- Нас пытаются представить как угрозу всеобщему миру.

- Почему именно Германия с Францией стали инициаторами нового санкционного списка?

- Нет единой Германией - там есть разные структуры. И занимается этим не немецкое правительство, а немецкие спецслужбы. Которые де факто под контролем спецслужб США. Что касается участия Франции — это некоторая загадка. Получается, американцы нашли какой-то подход и к ним. Но, в общем, это не франко-немецкая инициатива, а операция спецслужб США.

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Напомним, 20 августа оппозиционеру стало плохо в самолете. Навального ввели в кому, а через два дня отправили в клинику «Шарите» в Германию. Где у него внезапно обнаружили следы страшного боевого отравляющего вещества «Новичок». Но спустя еще две недели Навальный загадочно оказался почти здоров (подробности)