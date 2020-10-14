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Политика

Нью Йорк Таймс: Навального отравили «дважды», а накажут за это шесть высокопоставленных россиян

Американская газета выдала сразу две антироссийские «сенсации», больше похожие на объявление Западом новой Холодной войны. Или злой розыгрыш
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
Комментарии (5)Комментарии (5)
Чай в аэропорту Томска оппозиционеру купил и принес его помощник

Чай в аэропорту Томска оппозиционеру купил и принес его помощник

Фото: REUTERS

По данным американской газеты «Нью-Йорк Таймс», полученных от «немецких источников», российского блогера и оппозиционера Алексея Навального могли «отравить» дважды - подсыпав порошок в горячий чай в аэропорте Томска и каким-то образом налив «яд» в бутылку с водой, которую он взял из номера гостиницы. Что у самих же американских журналистов вызвало недоумение. Впрочем, они забыли упомянуть, что чай в аэропорту Томска оппозиционеру купил и принес его помощник. И в кафе, где налили этот чай, никак не могли знать - кому он предназначается. Иначе недоумение «Нью-Йорк Таймс» перешло бы все границы.

- Чушь собачья! - уже сказал об этом один из разработчиков отравляющего вещества «новичок» (которым, по предположению немецкого Бундесвера, и «отравили» Навального) Леонид Ринк. - Все фторангидриды, которые являются составными частями «новичка», терпеть не могут воду, они в ней гидролизуются. Токсин быстро утратил бы свои свойства.

То есть, и в бутылку с водой «новичок» не имело бы смысла подмешивать - он так же потерял бы свою токсичность, как и в чае.

Но еще больше удивила вторая «сенсация» от «Нью-Йорк Таймс». Опять же по данным источников журналистов этой газеты, в «санкционном списке», который готовится в ответ на «отравление» Навального, присутствуют шесть высокопоставленных россиян. Якобы, это глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло и два заместителя министра обороны — Алексей Криворучко и Павел Попов. И всем им «грозит заморозка активов и запреты на поездки в страны Евросоюза».

Сам санкционный список уже заставляет забеспокоиться о профессионализме журналистов и качестве их «источников». Тем более что, по сведениям американского издания, инициаторами санкций выступили представители Германии и Франции, которые присовокупили к своему предложению 500-страничный (!) доклад.

За комментариями «КП» обратилась к Сергею Маркову, гендиректору Института политических исследований.

- Если допустить, что озвученный «Нью-Йорк Таймс» санкционный список - реальный. Что это означает?

- Это развертывающееся наступление на Россию.

- А что можно написать в 500-страничном докладе, который обосновывает новые санкции с отсылом на "отравленного", но чудесно излечившегося Навального?

- Так там же не только «дело Навального»! Там «пристегнули» и рейс МН-17, сбитый в небе над Донбассом — тоже по их мнению российская государственная система несет ответственность за это. «Дело Скрипалей» — в ту же «корзинку». И, конечно, обвинение в использовании оружия всеобщего поражения - «Новичка».

- То есть нас методично пытаются представить как главного мирового монстра?

- Нас пытаются представить как угрозу всеобщему миру.

- Почему именно Германия с Францией стали инициаторами нового санкционного списка?

- Нет единой Германией - там есть разные структуры. И занимается этим не немецкое правительство, а немецкие спецслужбы. Которые де факто под контролем спецслужб США. Что касается участия Франции — это некоторая загадка. Получается, американцы нашли какой-то подход и к ним. Но, в общем, это не франко-немецкая инициатива, а операция спецслужб США.

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Напомним, 20 августа оппозиционеру стало плохо в самолете. Навального ввели в кому, а через два дня отправили в клинику «Шарите» в Германию. Где у него внезапно обнаружили следы страшного боевого отравляющего вещества «Новичок». Но спустя еще две недели Навальный загадочно оказался почти здоров (подробности)

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