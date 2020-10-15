Протесты в Белоруссии, последние новости на 15 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 15 октября 2020 года Фото: REUTERS

Шествия в Минске, Киев пытается сманить из Белоруссии IT-специалистов, оппозиция делится подробностями беседы с Лукашенко в СИЗО - мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 15 октября 2020 года.

Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко провели шествие по центральному проспекту Минска. "За мирную Беларусь".

Тем временем, очередная угроза миру и стабильности в республике пришла откуда не ждали: президент Украины Владимир Зеленский обязал свое правительство продлить до 180 дней срок временного пребывания в стране белорусских граждан, которые являются предпринимателями и высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий, а также членов их семей.

Столь бесцеремонная попытка Киева сманить из Белоруссии IT-специалистов удивила даже опытных минских дипломатов: украинскому послу в республике Игорю Кизиму вручили ноту, содержащую соответствующие озабоченности указом Зеленского.

Тем временем США потребовали от Минска привлечь к ответственности виновных в "подрыве демократии" в Белоруссии. Об этом сообщил Госсекретарь Майк Помпео в ходе телефонного брифинга для журналистов. Ранее Вашингтон ввел персональные санкции против восьми белорусских чиновников, включая включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.

Соратник экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико - Юрий Воскресенский - раскрыл некоторые подробности встречи Александра Лукашенко с представителями оппозиции в СИЗО КГБ. По его словам, поводом для беседы послужило желание Лукашенко "услышать каждого, побороться за каждого гражданина". В частности, обсуждались параметры предстоящей конституционной реформы:

- ограничение в два президентских срока;

- усиление независимости судебной системы - введение судов присяжных;

- перераспределение полномочий губернаторов;

- выборность мэров;

- конституционный статус Всебелорусского народного собрания.

Ряд предложений оппозиционеров Лукашенко поддержал, по другим оппонировал, отметил Воскресенский в эфире ОНТ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью радиостанциям «Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва». Одной из главных тем беседы стала обстановка в Белоруссии. Основные тезисы главы МИД:

- Россия выступает за диалог всех политических сил в республике;

- Конституционная реформа - хорошая возможность для такого общенационального диалога;

- Встречи западных лидеров с Тихановской рассматриваются Москвой как вмешательство во внутренние дела Белоруссии.