Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 15 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе на 15 октября 2020 года Фото: REUTERS

О "НОВОЙ ЭРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА"

"По окончании войны изменится не только регион, но и мир. Все увидели нашу силу. Мы должны создать в этом регионе новую стратегическую панораму, стратегическое видение. После войны начнется новая эра Азербайджана, региона", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем твиттере.

А потом еще добавил: "Наше государство обладает твердой волей и у нее мощная армия. Нас никто не сможет остановить. Наше дело – правое, мы будем идти этим путем до конца!"

В среду Минобороны Азербайджана провело брифинг, где презентовало видеоролик из "освобожденного от оккупации города Джебраиль". На кадрах с говорящим воином города не видно.

Во время брифинга генерал-майор Азербайджанской армии с фамилией, как у президента Азербайджана, пригрозил Еревану, что у его армии есть советский оперативно-тактический комплекс 1967 года, который может может перенести 11-ти метровую баллистическую ракету массой в 5862 килограмма на 300 километров за 5 минут.

- 987 килограммовая боевая часть может уничтожить боевую технику и личный состав на территории до одного гектара, - пригрозил генерал-майор Алиев.

Военный также заявил, что 11 октября Народный Карабах нанес удары по азербайджанским городам Мингячевир и Гянджа.

- Как видно из фотографий, если бы эта ракета "Точка-У" не была сбита, то она могла бы упасть даже на Баку, - предположил генерал.

По словам представителя министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, вооруженные силы Азербайджана возобновили широкомасштабные наступательные действия.

"В основном они пытались использовать артиллерию с минимальным участием бронетехники. Азербайджанские ВС сменили тактику, сейчас они привлекают больше пехоты, а потому несут большие потери в живой силе", - заявил

Ованнисян отметил, что "превентивный удар Азербайджана по ракетному комплексу, расположенному на территории Армении, дает законные основания для ответных ударов по любым азербайджанским военным объектам".

Похоже, что к границам конфликта подтягивается уже "тяжелая артиллерия". При этом о гуманитарном перемирии стороны уже не говорят.

"У нас есть военнопленные, о количестве сказать не могу", - заявил Ованнисян.

БОЕВИКИ ИЗ СИРИИ ПРОСАЧИВАЮТСЯ НА КАВКАЗ

В среду президент России Владимир Путин по просьбе турецкой стороны провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В разговоре они пришли к общему мнению о необходимости запуска политического процесса по Карабаху.

"Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении Кремля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации заявил об угрозе появления в регионе "нового Гитлера", президент Сирии Башар Асад - о переброске боевиков через Турцию в Нагорный Карабах, а глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин о том, что в Нагорном Карабахе "уже насчитывается тысяча таких экстремистов".

Об активизации на Северном Кавказе террористов заявил и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, когда рассказывал о ликвидации в Грозном группы вооруженных бандитов.

"В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Все последнее время эти "шайтаны" были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов", - написал Кадыров в Telegram.

Он предупредил, что любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, "будет незамедлительно уничтожен".