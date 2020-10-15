Тотальный диктант и Google проведут второй онлайн-марафон: в гости придут Елизавета Арзамасова и Евгений Водолазкин

Тотальный диктант и Google проведут второй онлайн-марафон Фото: Олег ЗОЛОТО

Google Россия создает и поддерживает различные проекты, которые посвящены уникальной и интересной русской культуре. Вместе с Тотальным диктантом они приглашают пользователей на праздник грамотности.

Семнадцатичасовой онлайн-марафон состоится 17 октября. Организаторы отмечают, что он сможет объединить в себе трансляции Тотального диктанта из разных часовых поясов, лекции о русском языке и литературе, онлайн-квиз, спектакль и многое другое.

В этот раз темой марафона стал космос. Трансляция начнется в 7:30 по московскому времени. Смотреть ее можно на канале "Тотальный диктант" в YouTube-канале и "YouTube Russia".

Каждый зритель, который захочет стать участником масштабного мероприятия, сможет принять участие в самом Тотальном Диктанте и написать его в любое удобное время: 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени.

Диктовать текст Per Aspera будут его автор Андрей Геласимов, директор Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева Виктор Шалаем, а также литературный критик Галина Юзефович и телеведущая Яна Чурикова.

Однако это далеко не все, что приготовили организаторы для участников. В прямой эфир придут друзья проекта - актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, писатель Евгений Водолазкин, автор Тотального диктанта -2015 Евгений Примаков, космонавт-испытатель Олег Артемьев и другие выдающиеся личности.

Скучно на образовательном проекте не будет никому - ученый-математик Дмитрий Каневский расскажет, как искусственный интеллект помогает людям говорить и понимать друг друга. А лингвист-аналитик Татьяна Ландо раскроет секреты компьютерной лингвистики и коммуникации.

Кстати, в Google признаются, что на создание такого увлекательного и полезного для пользователей марафона вдохновил знаменитый лингвист и составитель "Толкового словаря русского языка" Сергей Ожегов.