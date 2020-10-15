В США на президентских выборах досрочно проголосовали уже более 10 млн. человек

На сегодняшний день свой голос на президентских выборах уже отдали свыше 10 млн. американцев. Фото: REUTERS

Профессор Университета штата Флорида Майкл Макдональд создал онлайн-ресурс, позволяющий в режиме реального времени получать цифры досрочного голосования на выборах президента США. Согласно данным портала, на сегодняшний день свой выбор уже сделали свыше 10 млн. американцев.

По данным профессора, штат Флорида остается лидером по досрочному голосованию (1,7 млн. человек), почти по миллиону избирателей проголосовали в штатах Вирджиния и Мичиган. В Висконсине и Иллинойсе избирательные бюллетени отправили свыше полумиллиона человек.

- Я предсказываю, что в ближайшие недели нарратив демократов сменится с эйфории по поводу очевидного большого количества голосов при досрочном голосовании на озабоченность тем, что непропорционально большое количество молодых избирателей еще не вернули свои почтовые бюллетени», – считает Макдональд.

Профессор уверен, что по мере приближения к дате всеобщих выборов, активность досрочного голосования будет возрастать, особенно на фоне большого интереса американцев к нынешней президентской гонке и проблем, связанных с пандемией.