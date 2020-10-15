Скандал в Финляндии: премьер-министр снялась для журнала в пиджаке с глубоким декольте

Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии разгорается скандал: премьер-министр страны Санна Марин снялась в фотосессии для модного журнала. Снимки уже появились на страницах издания Trendi и мгновенно разлетелись по Интернету.

На одном из фото 34-летняя глава правительства позирует в пиджаке, надетом на голое тело. Длинные волосы Марин слегка завиты, образ дополнен ювелирными украшениями.

В целом снимок сложно отнести даже к эротике: видно, что на женщине нет бюстгальтера, грудь видна лишь немного. Но одни все равно критикуют политика за неподобающий образ и внешний вид, другие – упрекают ее в несоответствии занимаемой должности.

Но все же большинство финнов на стороне самого молодого в мире премьер-министра. Они хвалят ее за смелый поступок и даже запустили флэшмоб в ее поддержку, размещая в Инстаграм свои снимки в пиджаках на голое тело. Флэшмоб идет по хештегом #imwithsanna (Я вместе с Санной).