Роснефть вышла на первое место среди крупнейших компаний России в рейтинге РБК

В новом ежегодном рейтинге РБК 500, ранжирующем российские компании по выручке, впервые за историю рейтинга с 2015 года сменился лидер: «Газпром» опустился на второе место, а лидерство захватила «Роснефть», в предыдущем рейтинге занимавшая третью строчку. По итогам 2019 года она обогнала и ЛУКОЙЛ.

Как отмечается в исследовании, чистая выручка «Роснефти» (за вычетом НДС, акцизов и таможенных пошлин), базовый показатель рейтинга, в прошлом году составила 7,783 трлн руб., на 1,6% превысив результат «Газпрома» (7,66 трлн руб.). В 2019 году «Роснефти» удалось нарастить чистую выручку почти на 10%, тогда как у «Газпрома» она снизилась на 6,9%.

«Конъюнктура рынка в минувшем году для «Газпрома» оказалась хуже, чем для «Роснефти», — сообщается в рейтинге РБК 500. — Экспорт природного газа из России упал в стоимостном выражении на 16%, а экспорт нефти — только на 5,4% (данные Банка России). Сама «Роснефть» в 2019 году нарастила поставки нефти в дальнее зарубежье (за пределы СНГ) на 22,4% в физическом выражении, перекрыв снижение средней цены реализации».

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации) «Роснефти» в 2019 году составил рекордные для нее 2,1 трлн руб., а у «Газпрома» этот показатель был на уровне 1,86 трлн руб., следует из данных рейтинга РБК 500

По прогнозу РБК в будущем рейтинге РБК 500 «Роснефть» удержит свою позицию одной из крупнейших по выручке компаний России.