Мойте руки под правильную музыку

15 октября - Всемирный день мытья рук. Некоммерческая организация«Национальные приоритеты», проект Стопкоронавирус.рф, TikTok и танцор Дмитрий Красилов запустили акцию #мойтеруки.

Обратим внимание, что через загрязненные руки передаются инфекционные заболевания. В том числе и коронавирус. За последние полгода пандемии люди уже научились правильно мыть руки, но устали уделять этому вопросу внимание. Тем не менее, ношение масок и мытье рук до сих пор основные методы профилактики COVID-19.

«Сегодня, казалось бы, стандартная и известная нам с детства процедура мытья рук, актуальна как никогда. Наши руки – один из наиболее распространенных источников перемещения бактерий и вирусов, мытье и дезинфекция рук способны удалить большую их часть с поверхности кожи, - отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. — Однако недостаточно вымытые руки, а также несоблюдение процедуры правильного мытья рук – не редкость. Мы надеемся, что запущенный нами челлендж #мойтеруки не только еще раз напомнит всем, почему важно мыть руки, а главное, как правильно их мыть, но и поможет ввести мытье рук в привычку».

Под классный бит известный танцор Дмитрий Красилов показывает 4 стиля правильного мытья рук: классический, вог, рок и рэп.

Правильная методика мытья рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды, процедура должна длиться не менее 20 секунд. Следуйте этим простым правилам: снимите украшения и закатайте рукава, смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла, тщательно намыльте руки и в течение не менее 20 секунд, соблюдайте технику мытья рук, после чего обильно ополосните теплой водой руки, чтобы удалить мыло и просушите руки.

Роспотребнадзор обращает внимание, что руки обязательно необходимо мыть после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи, соблюдая технику мытья рук. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш организм.