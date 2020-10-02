В финал конкурса «Учитель будущего» вышли 14 команд из Центральной России

Соревнования среди участников из Центрального федерального округа проходили в Москве на базе Российского университета дружбы народов с 25 по 27 сентября.

Заключительный полуфинал конкурса собрал 47 команд учителей из 12 регионов ЦФО: Москву представляли 14 команд учителей, от Липецкой и Московской областей участвовали по 6 команд, 5 команд приехали из Калужской области, из Воронежской области – 4 команды, 3 команды представляли Тамбовскую область и столько же Тульскую область, 2 команды учителей – были представителями Курской области, от Белгородской, Брянской, Ивановской и Костромской областей участвовало по 1 команде учителей.

Учителям, как и на предыдущих полуфиналах предстояло пройти испытания в формате «педагогического триатлона». Он включал в себя педагогические дебаты, кейс-игру и методический конструктор, где участникам предлагалось разработать технологию межпредметного профиля для решения задачи образовательного процесса. Конкурсанты не знали о том, какие будут вопросы и задания, поэтому подготовиться к ним было невозможно.

Борьба за победу была серьёзной, несколько команд на полуфинале Центрального федерального округа получили баллы с минимальным отрывом друг от друга. «Мы планировали по итогам полуфинала определить 12 команд финалистов, но разница в результатах нескольких групп учителей составляла всего 0,5 балла, и жюри конкурса приняло решение допустить 14 лучших команд для продолжения борьбы за победу в финале проекта «Учитель будущего». Ими стали: 4 команды из Москвы, 3 команды из Липецкой области, 2 команды из Тамбовской области, а также по 1 команде из Московской, Брянской, Калужской, Костромской и Воронежской областей», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Костромскую область на полуфинале представляла единственная команда, им удалось успешно справится со всеми конкурсными испытаниями, и они стали финалистами. Это учителя МБОУ «Лицей № 17» г. Костормы: Шелоухова Екатерина Александровна, Поспелова Татьяна Анатольевна, Смирнова Ольга Александровна.

Лидер команды, учитель начальных классов Екатерина Шелоухова поделилась своими впечатлениями о полуфинале конкурса «Учитель будущего»: «Очень трудно выразить впечатления и всю бурю эмоций, потому что только что прошло подведение итогов, и я лично до сих пор в шоке, что мы прошли в финал. Это все так неожиданно и очень волшебно. Восторг! Новаторство, поиск!»

Из 14 команд финалистов 4 – представители столичных школ. В частности, в финал прошла команда из «Цифровой школы».

«Потрясающе! Самое главное, я обменялся опытом с коллегами из регионов, научился использовать новые технологии, о которых я даже и не знал, и соответственно, уже с завтрашнего дня буду их применять на своих уроках», – поделился учитель информатики Петр Зуев.

«Безусловно, участие в подобных конкурсах – это рост, это возможность оценить свои дефициты, также увидеть со стороны возможности своих коллег», – добавил учитель географии Евгений Тарасенко.

Первый в России профессиональный конкурс «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года и проводится при поддержке Министерства просвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.