В Волгограде уничтожены вооруженные до зубов террористы

На месте происшествия и по адресам местожительства радикальных исламистов следователи обнаружили и изъяли автоматы, гранаты, множество патронов, химические компоненты и поражающие элементы к бомбам, а также литературу религиозного характера. Фото: оперативная съемка

Сотрудники ФСБ России выявили в Волгограде террористическую ячейку, деятельность которой велась с территории Сирии. Согласно переписке, бандиты принадлежали к межрегиональной ячейке запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

- Выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона планировали совершить в Волгограде диверсионно-террористические акты. Взрывы они собирались совершить у зданий органов власти, в местах проживания военнослужащих и рядом со взрыво-пожароопасными предприятиями, - сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, при задержании главарю и его сообщнику дали возможность извлечь из тайника в парке Волгограда мешки с серой, взрывчатку, горючее и гвозди, но при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ они были мгновенно уничтожены.

Сотрудники ФСБ России не дали бандитам собрать бомбу, которую те собирались начинить гвоздями и взорвать в центре города. Фото: оперативная съемка

На месте происшествия и по адресам местожительства радикальных исламистов следователи обнаружили и изъяли автоматы, гранаты, множество патронов, химические компоненты и поражающие элементы к бомбам, а также литературу религиозного характера.

У экстремистов также нашли карту Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов.

- Одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде были задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения, - отметили в ФСБ России.

Напомним, 13 октября, директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что за год в России ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандитов, которые входили в 35 законспирированных ячеек. Предотвращено 19 терактов, но террористы не прекращают попыток вербовки граждан.

А вчера об активизации на Северном Кавказе террористов из Сирии заявил и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, когда рассказывал о ликвидации в Грозном группы вооруженных бандитов.

Сотрудники ФСБ России выявили в Волгограде террористическую ячейку, деятельность которой велась с территории Сирии. Фото: оперативная съемка

"В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Все последнее время эти "шайтаны" были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов", - написал Кадыров в Telegram.

Он предупредил, что любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, "будет незамедлительно уничтожен".