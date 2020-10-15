Сергей Шойгу написал "Про вчера"

Министр обороны РФ, президент РГО Сергей Шойгу. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
В четверг в центре Москвы презентовали сборник из полусотни миниатюр, которые можно назвать документальными рассказами, а можно - серией из воспоминаний Сергея Кужугетовича Шойгу о событиях последней трети 20 века. Книга вышла в "Издательстве АСТ".
Сам автор дал "Про вчера" такую характеристику: "Это книга прежде всего о людях, о работягах - героях событий, которые случились в моей жизни. Здесь только небольшая часть историй, которыми я хотел поделиться".
Глава издательства Олег Новиков признался, что "начинаешь читать - и книга засасывает, но автор просил раньше времени не афишировать работу над ней, я даже рукопись в руках не держал".
Обложка книги "Про вчера" Сергея Шойгу.
Народный артист России Сергей Гармаш, который озвучил эту книгу, вспоминая, как получился аудиовариант, признался, что с Шойгу он "знаком коротко". И сразу попросил автора дать возможность поработать над записью со своим звукорежиссером.
- Потрясающе то, что здесь под одной обложкой смешное, трагическое, историческое, - что мы могли бы и не узнать... - сказал Гармаш.
И замечательно прочитал миниатюру "Партбилет".
ТРАНСЛЯЦИЯ
Прямую онлайн-трансляцию презентации книги Сергея Шойгу «Про вчера» можно было посмотреть на сайте РГО
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шойгу рассказал про страхи и их преодоление
Министр обороны России написал книгу «Про вчера» (подробнее)