Чем руководствовался Совет ЕС, объявляя санкции «за Навального»

Отравление Алексея Навального обернулось санкциями против российских чиновников. Фото: REUTERS

«Нам никогда не понять логику непрофессионала», - говорил в «Семнадцати мгновениях весны» Мюллер, и было ясно, что он имеет ввиду.

Возможно, именно поэтому мы не можем осознать логику наших западных коллег.

Чем руководствовался Евросоюз, выбирая, против кого ввести санкции за «дело Навального»?

На этот вопрос просто не существует ответа.

Читая так называемую «мотивировочную часть», не можешь избавиться от ощущения, что все это написано человеком, который знает Россию по двум выпускам СNN и трем номерам Bild.

Глава ФСБ Александр Бортников попал в список, потому что «деятельность Навального находилась под пристальным контролем ФСБ во время поездки в Сибирь».

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко «отвечает за внутренние дела, в том числе за политические группы. Алексей Навальный подвергался систематическим преследованиям и репрессиям со стороны государственных и судебных органов в Российской Федерации из-за его видной роли в политической оппозиции».

Полпред в СФО Сергей Меняйло в санкционном списке вообще по комической причине - «принимая во внимание его руководящую роль в качестве представителя Управления в Сибирском федеральном округе». То есть без Меняйло в Сибири ни один медведь в берлоге не почешется.

Про всех остальных - в том же духе. Как прокомментировал Дмитрий Песков, никакая логика в этом недружественном списке не просматривается.

Задачей авторов было именно громко наказать Россию, задев наиболее высокопоставленных, но не ведущих публичную политику персонажей.

Запретить въезд в Евросоюз Шойгу невозможно - потому что потом не с кем будет обсуждать массу насущных вопросов, а санкции против двух его замов - пожалуйста.

Бортников и не ездил никогда никуда, и вкладов с недвижимостью у него в ЕС быть не могло. Для него это вообще не наказание.

Зачем же тогда этот список?

Чтобы громко и бессмысленно продемонстрировать, кто в Старом Свете волен выносить приговор и наказывать даже верхушку российского государства.

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