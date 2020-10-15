«Катастрофа лучше продается»: Что стряслось на Камчатке - тонны мертвых животных на пляже или хайп ради денег и славы

Кадры с мертвыми морскими животными, выброшенными на берег на Камчатке, выглядели шокирующими. Фото: Youtube

АПОКАЛИПСИС В ТУМАНЕ

Горы мёртвых морских обитателей: размазанные по песку осьминоги, белые, безжизненные рыбы, какие-то странно белесые мидии... Эти страшные кадры разлетелись быстрее скорости света. От Москвы до Камчатки 7000 км (8 часов лету). Но это расстояние ничто для интернета. И тут же картинки размножились под заголовками «Экологическая катастрофа». «Все погибло!». «Спасите, помогите!». Подключились и селебрити с активистами: «Тысячи редких животных, морских дельфинов и нерп выбрасываются на берег замертво. Виновных надо привлечь к ответу!».

И люди требовали к ответу Росприроднадзор, Минприроды, прокуратуру, СК, МЧС, власти Камчатки и вообще России.

Среди пострадавших оказались и сёрферы, которые облюбовали самый живописный на Камчатке Халактырский пляж — с километрами черного вулканического песка. Картинки мертвых животных они не публиковали, хотя им это до сих пор приписывают. Но рассказывали, что после купания в океане пелена в глазах, рвота и все признаки отравления.

Первая реакция официальных властей – в первую очередь местных Минприроды, Роспотребнадзора и Росприроднадзора взорвала и без того накаленные страсти: «Ничего не обнаружено». И видеоподтверждение с умиротворяющим океанским закатом. Результаты проб воды (самые первые, потом их будет тысячи, но в головах остались только эти) показали превышения по фенолу в 2,5 раза и по нефтепродуктам в 3,6. Никто не полез в свой любимый интернет даже посмотреть, что опасное превышение по этим веществам начинается с десятков раз, а никак не с двух-трех. Превышение, значит, все! Караул! Начальник МЧС Камчатки Игорь Махно украсил всю эту апокалиптическую картину народного негодования.

- Мы осмотрели пляжи, все чисто, - уверенно заявил он, несмотря на распространяющееся в интернете фото погибшего осьминога.

Мертвые морские обитатели, которых выбросило на берег. Фото: Александр Федотов и Виталий Шикора

- То есть всех этих тонн трупов животных нигде нет? - недоумевает диктор ситуационного центра в Петропавловске-Камчатском.

- Нет. Ни запахов, ничего. Наши специалисты погружались в воду, ни у кого проблем со здоровьем не возникло.

Приезжайте, мол, посмотрите сами.

«ВЫ ВСЕ ВРЕТЕ, ПРОДАЖНЫЕ!»

И тут же на Камчатку полетели многочисленные журналисты, активисты, депутат Госдумы от Камчатки Ирина Яровая, полпред на Дальнем Востоке попросил направиться туда главу Росприроднадзора Светлану Радионову - лично все проверить и наказать виновных. Но все чиновники, как один, возвращались ни с чем. Только с пробами. Яровая привезла в Москву аж 250 килограмм камчатской земли и воды и раздала по лабораториям.

На полуостров потянулись и ученые - из Питера, Москвы, Владивостока.

Выбросы погибших донных животных на Западном берегу Камчатки. Фото: Александр Соколов

Появились их первые версии - утечка нефтепродуктов, розлив гептила (ракетного топлива) с военного полигона, выброс ядохимикатов с Козельского полигона (с советских времен у подножья вулкана Козельский зарыты пестициды). И тут же с места они выходили на связь, отметая одну версию за другой: «Не обнаружено», «И это тоже не обнаружено», «Рассматривается версия цветения токсичных водорослей»...

А тем временем в соцсети народная игра в «Верю/не верю» слилась в единый крик: «Продажные, вы все врете и замалчиваете. Какие еще водоросли придумали?».

Поехала на Камчатку и я, покидав в чемодан респираторы на всякий пожарный. А вдруг отравлюсь? Чемодан для денег брать не стала, меня все равно не подкупишь. Забегая вперед: меня тоже за фото с тихоокеанских пляжей без трупов обозвали в интернете продажной, облив грязью с ног до головы.

Не успела я прилететь на Камчатку и разместить первый пост о том, что вижу и слышу здесь у себя в соцсети, как тут же полетели комментарии: «О! Еще одна продажная журналистка приехала». «Свисти дальше». Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

С САМОЛЕТА - В ОКЕАН

Найти свободный номер в гостинице Петропавловска-Камчатского оказалось не так-то просто. Турсезон уже закончился, но все места были заняты. Ещё бы, столько делегаций!

- Ой, что творилось, - рассказывает мне местный блогер Максим Артемьев, владелец популярного тут паблика «Камчатский репортер». - Мне рассказывали, что журналисты перекупали места на самолет втридорога, только чтобы попасть к нам сюда. А потом тут по городу бегали, приставая к серферам и всем-всем-всем. А пляжи-то пустые! Снимать нечего. На нашем городском нашли горстку морских звезд и ежей. Сгребли в кучу, щелкнули. Что-то же показывать надо. И сотрудник «Гринписа» тут позировал в костюме химзащиты и серьезном таком респираторе... Только фильтры прикрутить к нему забыл. Смешно.

Медведь, пожирающий этот корм вот уже который день. Ученые наблюдали за поведением зверя, он чувствует себя прекрасно. Фото: Александр Соколов

- А ты-то сам тонны животных видел?

- На фото только. Нам присылали очевидцы, - и показывает те самые картинки, что я и так уже видела в Москве.

И мы тут же с самолета поехали на пляж. Ну что там? Что? Дорога до Халактырского разбита. По ней носятся КамАЗы, здесь добывают песок. На самом пляже атмосфера радужная, воскресная. Гуляют люди, пикники. Гости из Москвы недоумевают: «А где выброшенные животные? Писали же в новостях...»

Действительно, где? Ни одного нет. Сколько я не вглядывалась в черный, океанический песок - ничего, слава Богу!

Мимо нас прямо по берегу едет машина.

- Вот, обрати внимание, - говорит мне Максим. - Тут все время машины ездят, даже колея. А блогеры писали, что это следы от техники МЧС, которую ночью пригнали — трупы животных вывозить.

Журналистка "Комсомолки" Дина Карпицкая на Халактырском пляже. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В Малой Лагерной бухте, откуда были самые страшные снимки - тоже ничего. Ну как, есть немного остатков морских ежей. На участке в 10 квадратных метров собрали штук 5. Сфотографировали. Зато сколько мусора!!! Пластиковые бутылки, какие-то тряпки, веревки, пакеты, одноразовые маски. И ни одного эколога и активиста, чтобы все это собрать.

В волнах носится серфингист, в воздухе ничем не пахнет.

В большой Авачинской бухте, где и стоит Петропавловск-Камчатский - я лично видела - резвятся нерпы. Их целая стая уже много лет живет в маленькой Бабьей бухточке, где корабли и завод жестяных банок. И никуда не делись, не потравились. И сивучи (морские львы) греют спинки у рыбзавода.

В Авачинской бухте спокойно чувствует себя нерпы, морские львы. А в августе заплывали киты. Фото: Александр Соколов

Если бы вода была отравлена, разве ж они выжили бы?

Вообще, Авачинская бухта - она такая живая. Кого только нет. В августе заплывали киты, чайки устраивают свои птичьи базары на камнях. Все на месте. По крайней мере, над водой. Под водой уже тоже чисто. Рыбы плавают, водоросли растут. Но совсем, почти нет донных животных. Только потихоньку начинают приползать крабы.

- Морских ежей совсем не стало, – вздыхает владелец маленького туристического судна Александр Соколов. – Я раньше всегда для своих туристов их со дна доставал, тут же угощал, я дайвер. А теперь их просто нет, а если бы и были, есть их не стал бы. Мало ли...

Трупы морских животных, выброшенных на берег, отправили на исследование. Фото: Ульяна Бакуменко/ТАСС

ИЩУТ УЧЕНЫЕ, ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ...

- Но что-то же было? Ну, не может такой скандалище на ровном месте возникнуть, - спрашиваю у всех.

- Было, - говорит блогер Максим Артемьев. - Я вот думаю, может дело в том, что у нас тут летом конфликт экологический с золотодобычей на реках возник. Стали намывать его уже там, где рыба нерестится и всю грязь туда смывать. Может, потому и раздули другую эко-тему и раскрутили ее, чтобы отвлечь внимание? Не знаю... А, может, совпало все. Вода же и правда и в Авачинской бухте, и здесь, на пляжах, была странного, желтого цвета с густой пеной. И никаких толком объяснений. Песок на Халактырском как добывали, так и добывают. А вдруг он опасный? Рыбу продают в магазинах, а мы не знаем, есть то ее можно? Серферы с их отравлением, я их тоже понимаю, люди имеют право знать, что с их здоровьем. И ответов ни от кого долго не было. Конечно, сразу многие подумали что наверное скрывают что-то. Мы с местными журналистами и блогерами провели собственное расследование, - говорит Максим. - Я перерыл весь интернет, и нашел снимки: а вода-то пожелтела на Халактырском пляже еще в июле! А в октябре, когда скандал пошел на всю Россию, мы за свои деньги взяли лодку и поплыли в сторону этого жёлтого пятна на воде. Оно сместилось тогда уже вниз, на юг, к Вилючинской бухте. Там мы его догнали...

Камчатский блогер Максим Артемьев. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- И как оно выглядело?

- Ну, такой биобульон. Пахло тухлыми огурцами какими-то. Но не нефтью, не гиптилом. Я военный химик по образованию, сразу бы такое распознал. Взяли много воды для анализов. Я потом лично развез пробирки в СК, в правительство, в Роспотребнадзор, «Гринпису». Всем! Сам даже нашел микроскоп, смотрел. Стал гуглить. И нашел! Подобное было с другой стороны Тихого океана, у берегов США в 2015-м. Это водоросли. И у нас тут иногда случаются «красные приливы», когда вода меняет свет. Но таких больших выбросов мёртвых животных раньше что-то не припоминаем. Конечно, мы все испугались. Если это водоросли, то почему они вдруг стали такими ядовитыми? Вот в чем вопрос.

К этому моменту версия цветения токсичных водорослей была уже у всех на устах. О ней, как об основной, заявили ученые. И уже отправили экспедиции на Юг и на Север от Петропавловска, исследовать, откуда это цветение началось и какая обстановка там, куда пятно ушло.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов с самых первых сигналов в соцсетях начал вызывать сюда ученых. Принимал у себя экоактивистов из «Гринпис» и Всемирного фонда дикой природа. Разослал письма и в российские, и в международные институты, чтоб приехали, помогли разобраться. Каждый день выкладывает в соцсетях последнюю информацию, получая под постами тысячи ругательных сообщений со всей России. Мне даже читать это было противно, такая ахинея.

А он - то ли не читает, то ли нервы покрепче моих. И первым подтвердил случай выброса умерших донных животных еще и на противоположном берегу Камчатки — западном, охотском. Там-то никаких серферов, мало кто способен добраться, разве что медведи. Хотел бы скрыть, скрыл! Но уже следующим утром туда вылетел экспедиционный вертолёт. Все это на моих глазах. При этом пляжи открыты, всех везде пускают. Это называется «пытаются скрыть»? Я давно работаю журналистом и видела, как вытесняют прессу и сторонних зевак. Все перекрывают и только сухие пресс-релизы. А тут - меня и всех готовы были взять хоть на корабль, хоть вертолёт. Пожалуйста, смотрите, пишите.

НА КОЛ НАДО САЖАТЬ ПОТЕПЛЕНИЕ

В здании правительства Камчатского края многолюдно и днём и ночью. Здесь нон-стопом идут пресс-конференции с учёными и чиновниками. По коридорам бегают известные академики, пытаясь успеть с одной экспедиции на другую.

- Это все Солодов и устроил. Всех созвал. Даже меня, очень занятого человека, сумел на Камчатку затащить, - рассказывает директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. - Волна пошла из интернета, да. Мне ещё 1 октября дочь сказала: «Смотри, на Камчатке катастрофа!» Я эти места хорошо знаю. Но был сильно занят. А как освободился, 4 октября, сел в самолет. Уже в полёте накидал версии. Конечно, первым делом думал: «Козельский полигон». Через него текут реки прямо в океан. Но мы все эти реки проверили. Вода соответствует норме «питьевая». Понимаете? Питьевая! Вот можно взять кружку и оттуда пить! Чище, чем из крана в Москве.

Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу Роспотребнадзора во время забора образцов. Фото: Ульяна Бакуменко/ТАСС

- А как же получилось, что рядом с океаном у нас залежи токсичных отходов?

- Слушайте, ну в Советском Союзе ещё построили, далеко от города. Ничего здесь тогда не было. Никогда никто сюда не заезжал. Конечно, его надо бы сейчас убирать. И срочно.

- И еще есть военный полигон...

- Да, и вокруг него все проверили. Тоже ничего не подтвердилось. Честно признаться, версия «токсичные водоросли» мне сначала совсем не понравилась. Ну ерунда какая-то с первого взгляда. Но стали изучать, подняли историю и — действительно, было такое. Впервые здесь, на Камчатке, такое явление описали еще в 1945-м. Послевоенное время, кто тогда углублялся? Потом в 70-х. В 80-х... А сейчас, получается, благодаря развитию интернета и скандалу, здесь само собой случилось первое глубокое изучение этого явления. Теперь нужно составлять карты, строить прогнозы...

- Но народ требует срочно посадить кого-то на кол! Вон что пишут в интернете. Не верят в ваши водоросли.

На кол надо сажать «красные приливы» и глобальное потепление! За последние 20 лет вода Авачинской бухте стала теплее на пять градусов. У вас вот температура тела на два градуса поднимется — и уже плохо, постельный режим. А тут на пять! Эти динофлагелляты (одноклеточные водросли, которые поглощают кислород и вырабатывают окадаевую кислоту), может, раньше так не размножались. И вдруг в таких масштабах оказался угнетен бентос (донные организмы)! Может, он и раньше в такое состояние при цветении водорослей впадал? Но никто же на дно не заглядывал! И на сёрфах не катался! А что до всех этих криков про гигантские выбросы на берег... У меня скепсис к этому. Тут всегда берега морскими звездами и ежами после штормов завалены. Просто теперь у всех телефоны с камерами и интернет. Подняли люди тревогу, ну, правильно сделали. Теперь вместе будем изучать.

«ВСЕ ХОТЯТ ЧЕРНУХИ»

У пресс-центра, прямо у таблички «Я/Мы/Тихий океан» (да, здесь тоже чтят этот лозунг) мне встретился и.о. министра природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков.

- И как вам работается в такой интернет-ажиотации?

- Ой, – вздыхает. – Непросто. Мы ведь ничего не скрывали с самого начала. После сигнала серферов тут же, на следующий же день, поехали на Халактырский пляж. Всё описали, в интернет выложили, но без выбросов животных на берегу, их там и не было. И пробы воды взяли, и результаты тоже - в интернет. И тут же 8000 комментариев! Большинство - матерных. В чем нас только не обвинили! И что мы этот пляж за ночь убрали. И пробы подделали... А когда серферы сами подтвердили на камеры журналистам, что здесь трупов животных не было, все стали писать, что мы их запугали, купили. Ну, больше всего досталось нашему главе МЧС, его даже по телевизору в «Вечернем Урганте» упомянули (с матерной песенкой, - ред). Но мы же открыты. Реагируем на все сигналы в соцсетях, сами хотим во всем разобраться, чтобы не было для людей опасности. Но люди не верят. Все хотят чернухи, катастроф, даже когда их нет. Катастрофа лучше продается.

Врио Министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Алексей сам вырос на Камчатке, не раз видел выброшенных животных после штормов. Образование у него профильное - геохимик.

- Я люблю Камчатку. Я не меньше других хочу, чтобы здесь было хорошо. Я работаю честно. Ни разу взяток не брал, - в сердцах говорит он. - А теперь про меня чего только не пишут...

ГУБЕРНАТОР: «Я ВСЕХ ОСЬМИНОГОВ УЖЕ ЗНАЮ В ЛИЦО»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов спокоен. И во всем видит плюсы. Даже в такой шумихе.

- Мне негативные комментарии не мешали. Ученым - да, очень. Но проблема недоверия к власти у нас в стране вообще одна из ключевых. И были поводы у людей так думать. Единственный способ это изменить – стать ещё более открытым. И интернет - хороший для этого инструмент, - рассуждает Солодов. - Я, как только прибыл на Камчатку (в кресле губернатора он всего полгода - ред.), веду соцсети сам, без помощников. И буду продолжать. Да, есть издержки, это человеческая натура - цепляться к плохому. Зато как интерес к экологии вырос! И Камчатка может стать центром экологического мышления.

Губернатор Владимир Солодов и корреспондент «КП». За эти дни таких встреч с журналистами самых разных изданий у Солодова было больше 30-ти Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Солодов с самого начала делал ставку на экологию. А его последний проект - покупать у населения шины по 100 рублей за штуку - стал таким популярным, что за 3 дня заполнились все склады. Народ ездил по лесам и свалкам, собирал старые покрышки, сдавал.

- Да, мы хотим и пластиковые пакеты запретить, - говорит губернатор. - И с кораблями затонувшими что-то решить - их в Авачинской бухте аж 84 штуки! И канализация старая, стоки идут в океан. Все надо модернизировать. Плюс потепление климата... Сейчас наш правильный ответ на происшествие - сделать Камчатку центром изучения мирового океана. С участием простых людей. Чтобы они скидывали фото в спецпрограмму, с указанием - где это и когда. Чтоб не сыпались снимки погибших животных непонятно откуда. Я уже шутил тут, что всех осьминогов теперь знаю в лицо.

КАК «ГРИНПИС» ДЕНЬГИ СОБИРАЛ

Пару слов про знаменитый «Гринпис». К которому я лично хорошо отношусь. Но тут, на Камчатке, они как-то странно себя вели. И все — все без исключения - местные жители мне на них жаловались.

- Если честно, весь этот ажиотаж экоактивистов нас тут поверг в шок, – говорит известная на Камчатке гонщица на собачьих упряжках Анфиса Бразалюк. - А ведь сначала я даже хотела им деньги отправить на независимое исследование. Но они такими странными делами тут занялись... даже на пляже звёздами морскими лежали. Это расследование? Ничего не знают, без профильного образования. Но подвергали сомнению все заявления ученых. Не понравились. Как и эти шутки Урганта над нашим МЧС. Так некрасиво было... Неприятно.

Гринписовцы тоже грешили на полигон, на гептил и разливы нефти. Не озвучивая при этом результаты проб вокруг этих объектов. Видимо, в них просто нет ничего. Снимали себя на пляже, рассказывая, сколько здесь погибших животных. Но самих животных не показали. Я специально в тот же день поехала туда, искала тонны трупов - не нашла. А когда 13 октября стало известно о массовом выбросе животных на западе Камчатки, туда даже не полетели. Знаю, что просились в вертолет, и их даже пытались в него посадить, но места не хватило. А сами они нанимать вертушку не стали - поднять борт тут стоит около 100 тысяч рублей. Неужели не насобирали такие деньги со всей России?

Дирекция Кроноцкого заповедника организовала вертолетную экспедиция к берегам Охотского моря. Фото: Александр Федотов и Виталий Шикора

- Гринписовцев сюда одна наша дайверша-активистка затащила, - рассказала мне сотрудница местной турфирмы Екатерина. - Она ещё в конце сентября, когда все началось, активно писала: «Достучусь до «Гринписа» и всё расскажу». Достучалась. На утро мы зашли к ней в инстаграм, а там фото осьминогов, которые не ее, но разлетелись по всему миру. Теперь она звезда. А «Гринпис» примчался и, не разбираясь, начал показывать черт-те что, главное - паника. И под каждым сообщением: «Оформить перевод можно здесь». Вот тебе и экозащита. Цель - денег собрать. И все.

Сколько на камеру «зеленые» взяли проб почвы и воды, запускали дроны подводные и надземные, все сбились со счета. Если бы нашли выброс отравы, уже кричали бы об этом на каждом углу. Но молчали. Хотя все — и я тоже - очень ждали: что же они, «независимые», найдут. В итоге «Гринпис» выдал: обнаружены тяжелые металлы, биопестициды, жирные кислоты. Но это не могло быть причиной такого мора, о котором сам «Гринпис» объявил.

А шума-то, шума было...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

А не мусорить пробовали?

Уже чувствую, как полетят возгласы про «продажных» журналистов. И «подумаешь, водоросли», и «не верим». А вот и не «подумаешь». Все намного страшнее. Конечно, хочется сразу наи ти виновного - кто что-то сбросил и негодяи . И мне бы хотелось. Но я за правду. А правда такова, что этот кто-то - мы сами. Глобальное потепление уже настолько глобально, что океан уже не такой холодный, и успевает разрастись целая колония губительных водорослеи . Плюс они подпитывается с суши. Все эти техногенные нагрузки и стоки никто не отменял. А сколько на пляже и под водой мусора, мама дорогая! Если грубо - океан превращается в болото. И это, возможно, первыи звоночек. Не факт, что подобное не повторится. На Камчатке или еще где-то. Вот так-то!

Вместо тонн морских животных на Малолагерном пляже корреспондент «КП» нашла только мусор: пластиковые бутылки, одноразовые маски. И ни одного желающего это собрать Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

И да - сделать перепост с дивана - раз плюнуть. И совесть чиста - «защитил природу». Гораздо проще, чем выкинуть мусор куда следует или собрать его за другими в лесах и на берегах. Я уже молчу про то, что вообще надо научиться свои отходы сортировать.

А это Халактырский пляж. Тоже чисто Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ХРОНИКИ ПОХОЖИХ ЧП

1. 1799 г. - у западного берега Ситхи на Аляске всего за два часа в мучениях умерло 115 местных охотников. Причиной трагедии стали ядовитые мидии, собранные в проливе между островами Ситха и Чичагов.

2. 1945 г. - после употребления в пищу мидий, собранных в Авачинской губе, отравились 6 членов экипажа флотилии «Алеут», двое умерли.

3. 1973 г. - в Петропавловске-Камчатском во время «красного прилива» отравились мидиями 12 человек, в основном дети, двое умерли.

4. «Красный прилив» привел к гибели трех сотен черепах в Мексике.

5. На пляж во Флориде вынесло сотни туш погибших морских животных: рыбы, черепахи, ламантины. Причиной мог стать «красный прилив».

6. «Красный прилив» привел к гибели 18 тысяч тонн лосося на аквафермах Чили.

7. 22 сентября 2020 г. речные водоросли убили 300 слонов в Африке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нашли ученые у берегов Камчатки: «Аномально теплая осень стала причиной цветения токсичных водорослей»

Биологи и дайверы рассказали корреспонденту «КП» Дине Карпицкой о том, что увидели на побережье Тихого океана и Охотского моря (подробности).