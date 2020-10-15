«Ледниковый период»: Вячеслав Чепурченко уронил Татьяну Тотьмянину - фигуристку заменят

Фигуристку подвел партнер — актер Вячеслав Чепурченко неосторожно уронил Татьяну во время отработки одного из элементов, и продолжать кататься она в ближайшее время не сможет. Фото: Максим ЛИ

В команде «Ледникового периода» замена. Супруга ведущего шоу Алексея Ягудина, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, вынуждена взять паузу из-за усугубления старой травмы.

Фигуристку подвел партнер — актер Вячеслав Чепурченко неосторожно уронил Татьяну во время отработки одного из элементов, и продолжать кататься она в ближайшее время не сможет.

- В составе участников нашего проекта произошли изменения. Во время исполнения одного из сложных элементов Татьяна Тотьмянина получила травму, которая не позволит ей в ближайшее время выйти на лед, - сказано в инстаграме телепроекта. - Поэтому в эту субботу вы увидите выступление Вячеслава Чепурченко с Яной Хохловой! С нетерпением ждем нового выпуска, желаем Татьяне скорейшего восстановления и возвращения в проект.

Сама Тотьмянина тактично намекнула подписчикам, что не виновата в случившемся. Подвел непрофессионализм партнера. Все-таки молодой человек только учится работать на льду, а поддержка и другие сложные элементы требуют опыта.

— В жизни спортсмена всегда много травм, а когда выходишь на лед с непрофессионалом, никогда не знаешь, чем может закончиться тренировка, - пояснила Тотьмянина в инстаграме. - При подготовке третьей программы случилось обидное падение и травма… Увы, два месяца работы, два замечательных эфира, и я снова вышла из строя. Жизнь продолжается, и я надеюсь на скорейшее возвращение в проект. Спасибо за абсолютную поддержку. Берегите себя! Всем здоровья!

Сама Тотьмянина тактично намекнула подписчикам, что не виновата в случившемся. Фото: Максим ЛИ

Вероятно, речь идет о рецидиве. Уже после окончания профессиональной карьеры Татьяна не раз травмировала ногу — в 2017 неудачно упала во время новогоднего шоу и сломала правую ногу, после чего перенесла три операции. А начало 2019 года Тотьмянина отметила в Германии, где проводила еще одну операцию на той же ноге.

Яна Хохлова, заменившая травмированную партнершу Вячеслава Чепурченко, не добивалась успехов в фигурном катании. Однако в танцах на льду в паре с Сергеем Новицким становилась чемпионкой Европы и России.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.20