Любитель астрономии засек темную материю с помощью самодельного радиотелескопа

Любитель астрономии из Гааги (Нидерланды), похоже, смог обнаружить темную материю с помощью самодельного радиотелескопа. Фото: Shutterstock

Любитель астрономии из Гааги (Нидерланды), похоже, смог обнаружить темную материю с помощью самодельного радиотелескопа. Любителя зовут Джоб Гехениу (Job Geheniau), о своем открытии он сообщил через социальные сети, там же разместил подробный рассказ об исследовании.

Джоб собрал радиотелескоп, который позволяет слышать излучение нейтрального водорода – самого распространенного элемента во Вселенной. Хорошо поставленные наблюдения дают возможность не только «слышать» водород, но и измерять скорость движения того или иного водородного облака. Любитель измерял скорости водородных облаков в нашей Галактике. И обнаружил, что они вращаются не так, как должны были бы по классической модели, а так, как будто их путь искажает темная материя. Любителю удалось оценить концентрацию темной материи в нашей Галактике, и прикинуть, где она концентрируется.

Исследование излучения нейтрального водорода – самая распространенная забава радиолюбителей. Радиотелескоп, который позволяет слышать водород, в принципе прост, и некоторые энтузиасты даже собирают его из сущего мусора. Помимо антенны, требуется специальный радиоприемник. Водород излучает на длине волны 21 сантиметр, бытовые приемники на таких волнах не работают, да они и не годятся, потому что в них слишком много шумов. Но в Сети громадное количество несложных схем, которые под силу воплотить любому человеку, более-менее знакомому с паяльником; продаются и готовые решения. Впрочем, радиотелескоп Джоба явно не из мусора, и представляет собой мастерски сделанную конструкцию, скорее напоминающую профессиональные приборы, чем и объясняется выдающийся результат.

Возникает вопрос, а как так, профессионалы не обнаружили, а ему удалось? Огромные профессиональные телескопы перегружены. Они работают сразу по множеству не связанных друг с другом научных программ. Взять профессиональный телескоп, «оккупировать» его на годы, и заниматься только одной задачей, бить в одну точку – непозволительная роскошь. Увы и ах, пресловутая конкуренция среди научных коллективов порождает некое «кусочное» знание, когда исследователи, дорвавшись до прибора на час или на день, пытаются выжать из него максимум и заявить о громких результатах, чтобы им дали возможность поработать еще. В такой ситуации продвинутый любитель может сделать даже больше, чем «настоящий» ученый. Ведь он пользуется собственным прибором, и никто его не торопит и не указывает.

Поиски темной материи находятся на самом острие науки. Напомним, что довольно давно ученые обнаружили: галактики в нашей Вселенной движутся так, будто помимо них самих во Вселенной есть что-то еще, невидимое. Это нечто и назвали темной материей (не путать с темной энергией). К поискам темной материи сразу подключились и профессионалы, и энтузиасты, но результаты пока так себе.

Скажем, летом международная команда, работающая на дорогущем детекторе XENON1T, заявила, что им, возможно, удалось услышать сигналы темной материи. Детектор представляет из себя колоссальную емкость, наполненную ксеноном. Идея опыта в том, что, хотя гипотетическая темная материя плохо взаимодействует с нашей, обычной, если мишень большая, рано или поздно такое взаимодействие произойдет. Оказалось, что атомы ксенона в детекторе в самом деле подозрительно часто испытывают влияние чего-то непонятного. Но через полгода после опыта исследователи склоняются к мысли, что темная материя не причем. Скорее всего, на детекторе удалось поймать солнечный аксион – гипотетическую элементарную частицу, которая возникает в недрах Солнца. К темной материи она отношения не имеет, хотя все равно интересно.

Джоб Гехениу опубликовал подробный рассказ в соцсетях Фото: facebook.com

В августе СМИ сообщили о работах ученых из Цюрихского университета. Те заявили, что нашли темную материю непосредственно рядом с Солнцем. Как следует из краткого и не очень ясного описания работы, исследователи построили математическую модель, в которую заложили движение галактик. То есть все-таки темную материю непосредственно, экспериментально им обнаружить не удалось.

Темную материю ищут двумя способами: или наблюдая движения чего-то большого (галактик, облаков водорода), как сделал голландский любитель. Или пытаясь поймать частицы темной материи «непосредственно здесь», как на детекторе XENON1T. Второй метод также пытаются применить любители. Одно из перспективных направлений такой работы – изучение «белого шума», например, в радиосхемах, в эфире, в броуновском движении молекул, в изменениях температуры обычной воды, налитой в чашку – словом, где угодно. Предполагается, что, раз темной материи много и она прямо тут, она должна как-то влиять на все вокруг. Раз мы это влияние не замечаем – значит, не туда смотрим. А куда мы не смотрим никогда? Конечно, на «белый шум».

Включите телевизор между каналами. По экрану бегает рябь. Ну, бегает и бегает. А вдруг там есть какая-то закономерность? В 80-е годы интересных результатов добился американский инженер, любитель науки Грег Ходованец. К сожалению, он быстро принялся «общаться с инопланетянами» с помощью белого шума, и авторитет среди серьезных исследователей подмочил. Тем не менее, дело его живо. В частности, группы исследователей в Москве и Петербурге занимаются сейчас подобными вещами. В Москве с помощью простых приборов изучают поведение обычной воды, в Петербурге озадачились странными сигналами, которые время от времени выдают стандартные приборы вроде фотометров. Обычно такие показания отбрасывают, мол, ошибки. Но повторяющаяся «ошибка» - это же сигнал, не так ли?