Вскрылся очередной обман экс-адвоката Ефремова: Эльман Пашаев остался должен 1 миллион рублей

Эльман Пашаев остался должен 1 миллион рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

На следующей неделе Мосгорсуд начнет пересмотр дела Михаила Ефремова - старт назначен на 20 октября. На пороге апелляции участники процесса - сын погибшего Виталий Захаров и его адвокат Сергей Аверцев поделились своими ожиданиями. Удастся ли Ефремову скостить суровый восьмилетний срок? Получит ли рязанская семья компенсацию в 3 миллиона рублей? Да и чего вообще ждать от апелляции после громкого "разжалования" адвоката Пашаева и найма целой команды именитых защитников?

- Новые адвокаты показались мне людьми деловыми и компетентными, с одним из них - Романом Филипповым мы уже успели пообщаться: он передавал от Михаила Олеговича денежную компенсацию, - рассказал в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" Сергей Аверцев. - Конечно, это совсем не та защита, которую осуществлял Эльман Пашаев. Он много всего обещал, однажды в кулуарах суда у нас с ним состоялся разговор о сумме компенсации. Мы просили для сына 7,3 миллиона рублей, на что он смело заявил: "Всю сумму, которую вам дадут свыше 500 тысяч рублей, я удвою из собственных денег!". Видимо, был так уверен, что больше нам не положено.

Тем не менее, по решению суда актер выплатил сыну погибшего 1 миллион рублей. Таким образом, Пашаев, выполнив свое обещание, должен был отдать еще 1 миллион - дважды по 500 тысяч.

- Но об этих словах, так как и о многих других своих, он попросту забыл, - отметил адвокат потерпевшего.

Сам Виталий Захаров признался, что все еще не простил убийцу отца.

- Возможно, для этого должно пройти время. Чтобы раскаяться, он должен понести наказание, - сказал сын курьера.

Одиозный защитник в кулуарах суда разбрасывался щедрыми обещаниями Фото: Иван МАКЕЕВ

К идее создать благотворительный фонд имени отца, которую предложили другие родственники, парень отнесся скептически. Напомним: рязанская семья курьера - брат, младший сын и жена, с которой он не жил последние 20 лет, на суде эффектно попросили компенсацию в 1 рубль на троих. А когда Ефремову вынесли приговор, родня передумала и выставила счет уже на 3 миллиона. Они, мол, пойдут на создание благотворительного фонд имени Сергея Захарова.

- Я уверен, что отец ничего этого не хотел бы, - заявил старший сын. - Кроме того, мне непонятна их позиция. На суде официальная жена Маргарита заявляла, что они были дружной семьей. Но это не так. Когда выяснилось, что в момент аварии отец с Маргаритой подали на развод, я не удивился. Они давно не жили вместе и думали развестись, но моя бабушка была против. Последний раз я слышал от отца о разводе пару лет назад, он собирался наконец стать официально свободным.

Однако, к моменту гибели курьера развод еще не состоялся. Именно поэтому "паспортная" жена Маргарита Захарова стала вдовой и вошла в дело в качестве потерпевшей. А Ирина Стерхова, которая провела с курьером последние 20 лет, оказалась "за бортом" и не может претендовать на компенсацию от Ефремова. Теперь ее участь будет повторно решаться в Мосгорсуде.

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