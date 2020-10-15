Дмитрий Хрусталев рассказал, как бросил пить и зачем ему помощь сексолога

Актер, телеведущий и участник недавно закрытого проекта Comedy Woman Дмитрий Хрусталев признался, что не употребляет алкоголь уже несколько лет и намерен вообще не пить до конца жизни. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актер, телеведущий и участник недавно закрытого проекта Comedy Woman Дмитрий Хрусталев признался, что не употребляет алкоголь уже несколько лет и намерен вообще не пить до конца жизни. К такому решению его привел один казус, случившийся с ним в Иркутске.

«Был такой момент — я был ведущим и напился. Не смог провести мероприятие», - рассказал Дмитрий в youtube-программе Ирины Шихман «А поговорить?» и попросил прощения у всех, кто еще помнит тот инцидент. Хрусталев подчеркнул, что выплатил тогда штраф организаторам в размере сметы всего мероприятия. «От него вред настоящий», - с некоторым благоговением отзывается теперь Дмитрий об алкоголе.

Кроме того, ведущий рассказал свою версию истории с лишением водительских прав 2 апреля 2019 года. Тогда сообщалось, что инспектор ДПС остановил машину Хрусталева в подозрении в езде в нетрезвом виде, однако ведущий отказался от медицинского освидетельствования. По словам Дмитрия, он был трезв, а проходить освидетельствование отказался, так как опаздывал на съемки в Останкино. К тому же никак не мог сдать мочу, поскольку незадолго до этого посетил туалет на заправке. Актер посетовал, что об инциденте тут же узнала пресса: «Через 20 минут мне позвонила «Комсомольская правда».

В ходе беседы бал затронута и тема личной жизни. Хрусталев категорически отказался об этом говорить, заметив лишь, он и его нынешняя девушка счастливы, причем в незарегистрированном браке. Зато поделился своими соображениями об отношениях мужчины и женщины в целом.

«Любая женщина, которая спала в моей кровати больше года, она гарантированно, пока я жив, не будет нуждаться. Я пообещал, это мой родной человек в любом случае», - сказал Хрусталев, и в качестве примера упомянул свою экс-подругу, актрису Екатерину Варнаву: «Если вдруг у Катьки будет нужда, я ей помогу».

Всех своих подруг Дмитрий называет женами. Причина расставания с ними, по словам Хрусталева, банальна: «Через 3 года проходит сексуальное влечение. Если это уже не вернуть, то смысла нет». В ближайшее время Дмитрий собирается впервые посетить известного сексолога Льва Щеглова, чтобы решить ряд накопившихся вопросов интимного характера.

Телеведущий сообщил, что пока у него детей: «Может, это и хорошо, ведь я не мог рассказать [ребенку], что такое хорошо и что такое плохо». В целом он хотел бы стать отцом, но его смущает одно обстоятельство: «Как только у меня появится ребенок, я перестану принадлежать себе. Мне захочется принадлежать ему. Пока мне это не надо. Я хочу отдавать себя себе».