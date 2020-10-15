На трибунах становится тише: Из-за коронавируса количество зрителей на трибунах вновь ограничат

Снижение посещаемости может произойти и в других городах, где эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. Фото: EPA/ТАСС

Официальный сайт Российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ) сообщает, что Правительство Ростовской области приняло новую редакцию постановления, по которой на футбольные матчи будет допускать не более 30 процентов зрителей от вместимости арены. Таким образом, ближайший матч «Ростов» - «Ахмат» смогут посетить порядка 13 тысяч болельщиков. Ранее на ростовских стадионах действовало ограничение в 40 процентов.

А в это время, еще один южный клуб «Краснодар» уже начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов против «Челси», который состоится 28 октября. Квота посещения та же самая – 30 процентов. Цена билетов от 1 до 10 тысяч рублей в ВИП-сектор.

Снижение посещаемости может произойти и в других городах, где эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. Напомним, что в июне, когда возобновили прерванный из-за пандемии чемпионат России по футболу, на арены пускали лишь 10 процентов фанатов. С августа, например в столичном регионе, разрешили заполнять стадионы на 50 процентов.

В 11-м туре чемпионата РПЛ встречаются:

17 октября (суббота)

14:00 «Зенит» – «Сочи»

16:30 «Локомотив» – «Уфа»

16:30 «Краснодар» – «Рубин»

19:00 «Химки» – «Спартак»

18 октября (воскресенье)

14:00 «Арсенал» – «Урал»

14:00 «Ротор» – «Тамбов»

16:30 ЦСКА – «Динамо»

19:00 «Ростов» – «Ахмат»