«Дверь открыл голый продюсер и позвал нас в кровать»: Сергей Жуков из «Руки вверх!» пожаловался на харассмент

Имени голого продюсера Жуков так и не назвал Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня Сергей Жуков из группы «Руки вверх!» - легенда эстрады, не растерявший популярность с 1990-х, и серьезный бизнесмен с сетью собственных баров и кондитерским производством. А на заре карьеры ему и Алексею Потехину (когда-то группа представляла собой дуэт) приходилось буквально продираться к сцене. Друзья лично копировали свои записи на аудиокассетах и раздавали кому только можно — в надежде, что однажды их услышит предприимчивый продюсер и сделает их звездами.

Однажды им рассказали про одного такого специалиста своего дела и позвонили ему. Продюсер с готовностью пригласил их к себе домой — правда, почему-то в половине первого ночи.

«Приезжаем на м. Бабушкинская, заходим в подъезд какой-то обоссанный, - рассказал Сергей Жуков своему приятелю — шеф-повару Константину Ивлеву в программе «Ночной дожор» (платформа Premier ). - А он открывает в халате на голое тело и говорит: «Ну что, сразу пойдем в постельку? Или поговорим сначала?»

Ребята растерялись и хотели было уйти, но потом все же решили войти. От приглашения проследовать в постель, впрочем, все же отказались. Продюсер заверил их, что по-другому дела в шоу-бизнесе не делаются. Жуков и Потехин поблагодарили сумасшедшего продюсера и решили дальше все же идти своим путем — даром, что в то время им приходилось питаться только лапшой быстрого приготовления.

Имени голого продюсера Жуков так и не назвал.