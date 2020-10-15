В столице Таиланда введено чрезвычайное положение

Бангкок сотрясают массовые акции протеста Фото: REUTERS

Правительство Таиланда объявило о введение режима чрезвычайного положения. Пока что он будет действовать пока только в столице королевства, Таиланде.

Крайняя мера была предпринята правительством для запрета массовых акций в Таиланде, продолжающихся вот уже несколько месяцев.

Формально режим ЧС предусматривает запрет собраний «пяти и более человек».

Правительство Таиланда объявило о введение режима чрезвычайного положения. Фото: REUTERS

В указе также говорится о том, что лидеры протестов «разжигают хаос и неповиновение закону». В документе также содержится предписание СМИ не публиковать новости и информацию, «которые могут повлечь за собой нарушение порядка».

Тайские правозащитники сообщили, что два лидера антиправительственных протестов задержаны.

Формально режим ЧС предусматривает запрет собраний «пяти и более человек». Фото: REUTERS

Ранее участники протестов, требующие отставки премьер-министра Таиланда, генерала Праюта Чан-Оча, смогли прорваться к ограде комплекса правительственных зданий, преодолев сопротивление сторонников премьера.