В Париже введут комендантский час

Правительство Франции объявило, что начиная с 17 октября в Париже, Лилле, Марселе, Лионе, Руане, Гренобле, Тулузе, Монпелье и Сент-Этьене будет действовать комендантский час. Фото: REUTERS

Правительство Франции объявило, что начиная с 17 октября в Париже, Лилле, Марселе, Лионе, Руане, Гренобле, Тулузе, Монпелье и Сент-Этьене будет действовать комендантский час.

Он будет начинаться в 21:00 и заканчиваться в 06:00 во все дни недели, как минимум 30 дней.

Во всех этих города с наступлением комендантского часа владельцы ресторанов и театров будут обязаны закрывать свои заведения.

Общественный транспорт продолжит ходить, перемещение граждан во время комендантского часа потребует специального разрешения.

Нарушение режима повлечет за собой штраф в размере 135 евро, повторное нарушение обойдется в 1500 евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с телеобращением, заверил, что правительство не потеряло контроль за распространением коронавируса, однако, ситуация с всевозрастающим количеством инфицированных вызывает тревогу.

Ежедневно во Франции фиксируют порядка 20 тыс. новых случаев заражения COVD-19, примерно 200 больных переводятся в реанимационные отделения.

Макрон призвал сограждан к ответственному поведению и солидарности.