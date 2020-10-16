Насколько эффективны вакцины от коронавируса, мы узнаем только через год

С фронта создания вакцин поступают оптимистические новости. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С фронта создания вакцин поступают оптимистические новости. На днях была зарегистрирована вторая вакцина помимо уже известной “Спутник V” - это разработка новосибирского центра “Вектор”, которая называется “ЭпиВакКорона”. Ей уже привились вице-премьер Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, начинаются пострегистрационные испытания этой вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет. Кроме того, свою вакцину создали ученые Крымского федерального университета - для ее использования не нужны инъекции, ее можно просто вдыхать. Появляется информация о тестировании пептидной вакцины, созданной учеными МГУ. Свой вариант препарата с живой вакциной разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова… О том, когда с помощью вакцин удастся обуздать COVID-19, мы спросили известного вакцинолога, инфекциониста, главного врача медицинского центра «Лидер медицина», кандидата медицинских наук Евгения Тимакова.

- Евгений Юрьевич, мы зарегистрировали уже две вакцины до окончания третьего этапа клинических испытаний. Какие преимущества дает ранняя регистрация препарата, помимо гордости за державу?

- Это дает возможность проводить клинические испытания в расширенных рамках. В теории испытания положено проводить на здоровых людях: им делается прививка, потом отслеживается динамика и через год решается вопрос: есть побочные эффекты или нет. Потом начинается следующий этап - это люди с ограниченными возможностями по состоянию здоровья и возраста. И когда выясняется, что и у них нет долгосрочных побочных эффектов, то вакцина вводится уже в массовый обиход. А досрочная регистрация позволяет ускорить этот процесс, совместить два этапа. Сейчас мы видим на примере вакцины “Спутник V”, что начался первый этап на здоровых добровольцах. Но вакцина же нужна не только здоровым, но и людям из группы риска. Поэтому сейчас будет начинаться и второй этап испытаний на расширенном возрастном диапазоне и среди людей с ограничениями по здоровью. Без предварительной регистрации сделать это было бы невозможно.

- Создатель вакцины “Спутник V” академик Александр Гинцбург заявил, что сейчас идет перенос лабораторных технологий на мощные производственные площадки. Существует ли риск, что мы вложим большие деньги в массовое производство, а потом выяснится, что вакцина не работает? Сейчас можно быть уверенным, что зарегистрированная вакцина эффективна?

- Вакцина работает, антитела вырабатываются. Сколько они держатся - мы не знаем. Будут ли отсроченные побочные действия - мы не знаем. Поэтому нужно завершить до конца клинические испытания, прежде чем делать массовую вакцинацию.

- Когда мы, наконец, узнаем эффективны вакцины или нет?

- Не раньше, чем через год. Сейчас в любом случае вакцина по большому счету не нужна, многие уже проконтактировали и имеют иммунитет. Она нужна будет в следующем году, когда заново начнут болеть те, кто уже переболел.

- Разве не нужна? Ведь сейчас идет вторая волна и по цифрам она превысила весенние показатели.

- Кто сказал, что по цифрам выше? По общему числу заболевших? Это объясняется просто: тестов стали делать в 3 раза больше. Но при этом выявляемость увеличилась всего в 1,2 раза. А по госпитализации цифры меньше, поэтому тут излишне не надо драматизировать.

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков. Фото: lider-medicina.ru

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России разрабатывается 47 вакцин. Кстати, в Китае - 50. Зачем нужно такое количество, когда есть уже зарегистрированные “Спутник V” и “ЭпиВакКорона”?

- Такое количество вакцин на разных платформах разрабатывается потому что неизвестно какая из них будет обеспечивать устойчивый иммунитет и при этом давать минимальное количество побочных эффектов.

- Значит, вряд ли вакцина избавит нас от COVID-19 к лету следующего года, как многие наивно полагали?

- По хорошему, минимальный срок разработки и испытания вакцины - это 3-5 лет. Если через год у нас появится препарат, пригодный для эффективной массовой вакцинации, это будет очень большая удача.