Берега Уфимки стали чище на 9,5 тонн мусора: в Уфе прошел большой экологический субботник

Берега реки Уфы в столице Башкирии стали чище в несколько раз.

13 октября берега реки Уфы в столице Башкирии стали чище в несколько раз. А если быть точнее – на 9,5 тонн мусора! Место для уборки было выбрано не просто так – на реке Уфа располагаются городские питьевые водозаборы. Буквально за час волонтеры освободили природу от отходов, которые оставили отдыхающие, – бутылок, пакетов, оберток, самые внимательные нашли под листвой даже ржавый пружинистый матрас! Все собранные отходы экоактивисты не просто вывезли на полигон, а отсортировали на месте и отправили на переработку. Только так можно снизить свой экослед и помочь природе.

Такой большой экологический субботник прошел в рамках всероссийской акции по уборке берегов «Вода России». В том году ее участники установили рекорд, очистив от мусора 24 200 км берегов, что сопоставимо половине длины экватора Земли. В тройку самых активных регионов вошли Республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Саха (Якутия). Как это прошло в Уфе вчера – в репортаже «КП – Уфа».

«СБРОС СТОЧНЫХ ВОД СНИЗИЛСЯ»

Мероприятие началось с приветствия участников – на сцене перед волонтерами выступили директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш, Министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров и популярный инстаграм-блогер Марина Дворникова.

Илья Разбаш отметил, что за последние 10 лет экологическая ситуация на водоемах страны улучшилась. Так, например, только в Уфе, по официальным данным, сброс сточных вод в поверхностные водные объекты снизился с 156,7 млн м3 в 2009 году до 99,2 млн м3 в 2018 году.

- Это показатель хорошей работы властей региона. В свою очередь, Минприроды России за 8 лет действия федеральной целевой программы «Вода России» направили более 2,5 млрд рублей на строительство, реконструкцию объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, - сказал Илья Разбаш.

На сцене перед волонтерами выступили директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш, Министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров и популярный инстаграм-блогер Марина Дворникова.

Урал Искандаров поблагодарил всех, кто пришел на субботник, и отметил, что, несмотря на распространение вируса, все больше людей проявляют волонтерскую активность, становятся осознанней.

Приветственное слово сказала и Марина Дворникова – блогер приехала в Уфу из Москвы, чтобы принять участие в акции.

- Я являюсь мамой двух дочек. Стараюсь прививать любовь к природе, чтоб они не мусорили, заботились об окружающей среде. Мы никогда не мусорим. Стараемся заботиться о птицах, белках. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! – сказала Марина.

ПРИШЕЛ И СТАР, И МЛАД

Вооружившись огромными плотными мешками для мусора, надев специальные костюмы и перчатки, волонтеры отправились на борьбу с отходами. Одна группа пошла направо, другая налево. Мусор находили и в воде, и на берегу.

На субботник пришел и стар, и млад, всех их объединяет одно – любовь к природе и забота о ней. В течение часа береговая линия Уфы была уже убрана. Что ж, отдыхать и прогуливаться на набережной теперь стало еще приятней! Это большой подарок для жителей Сипайлово, ведь набережная – излюбленное место для променада, вылазок на пикник с семьей, пробежек.

- Я увидела в окно, что люди собираются с мешками, перчатками, думаю, ну, точно сейчас убираться будут на нашей набережной. Недолго думая, позвонила соседке, позвала ее, и мы вместе пришли. Даже не знали, что это такая масштабная акция. Теперь будем участвовать каждый год, - сказала «Комсомолке» Наиля, жительница микрорайона.

Одним из главных участников субботника стал популярный в Башкирии экоблогер 5-классник Матвей из Иглино. В своем селе он ведет просветительскую деятельность – организовывает субботники, учит людей не мусорить, сортировать отходы, сажает деревья. Матвей мечтает жить на чистой планете и делает для этого все, что от него зависит. На акцию он приехал с главой сельсовета, которая его во всем поддерживает. Кстати, в начале мероприятия Матвея наградили за активную гражданскую позицию – школьник получил в подарок рюкзак и грамоту.

- Я всегда и всем рекомендую ходить на такие мероприятия. Чем больше нас будет, тем быстрее мы очистим природу от мусора. Если субботники организуют в субботу, люди ленятся, не приходят, им лучше на диване полежать. Но я хочу сказать – не ленитесь! Нам с вами жить на этой планете, на этой земле, поэтому давайте сохраним ее чистой, - говорит Матвей.

Помимо Матвея на субботнике были две юные экоактивистки-одноклассницы. 11-летние девочки уже не в первый раз принимают участие в субботниках.

- Бывает, что мы даже взрослым рассказываем, что надо беречь природу, сортировать мусор, чтобы наши отходы не отравляли почву и воду, о том, как важно прийти на субботник и сделать свой вклад, - говорит пятиклассница.

СОБРАЛИ И ОТСОРТИРОВАЛИ

Собирать мусор осенью не так легко – отходы спрятаны под листвой. Но волонтерам все нипочем – мусора было так много, что мешки заполнялись в считанные минуты. Самые внимательные участники нашли даже усыпанный листвой ржавый пружинистый матрас. Даже он отправился на переработку.

9,5 тонн мусора – именно столько собрали волонтеры. На площадке экоактивистов уже ждали разноцветные бачки для раздельного сбора мусора, волонтеры отсортировали отходы, чтобы они не просто лежали на полигонах, а получили новую жизнь.

Илья Разбаш отметил, что основная цель таких мероприятий – научить людей более бережному отношению к экологии. С его слов, главный акцент нужно делать на школьников и студентов, на подрастающее поколение.

Отметим, что Башкирия участвует в акции «Вода России», реализуемой в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (нацпроект «Экология»), уже несколько лет.