Улыбнись, страна, тебя снимают!

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ФАДН России принимает заявки на участие в IV Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»
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Фотография одного из победителей прошлогоднего конкурса «Русская цивилизация» Сергея Каверина (Мурманск).

Фотография одного из победителей прошлогоднего конкурса «Русская цивилизация» Сергея Каверина (Мурманск).

Россия вольготно раскинулась в четырех природных поясах и 11 зонах. От Арктики на севере до степей и гор на юге. И везде свои красоты и потрясающие люди. Именно поэтому популярность конкурса «Русская цивилизация», затеянного в 2017 году Федеральным агентством по делам национальностей, постоянно набирает обороты.

В конкурсе может принять участие любой - от дилетанта с сотовым телефоном до профессионального фотографа.

Когда мероприятие проводилось впервые, на конкурс поступило 10 тысяч снимков от 1,8 тысячи человек из 28 стран. А в 2019 году участниками конкурса стали более 5 тысяч человек из 32 стран, приславшие 19,5 тысячи фоторабот.

Фотография одного из победителей прошлогоднего конкурса «Русская цивилизация» Сергея Каверина (Мурманск).

Фотография одного из победителей прошлогоднего конкурса «Русская цивилизация» Сергея Каверина (Мурманск).

Фото: Shutterstock

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

С 5 октября 2020 года профессиональные фотографы и любители могут загружать свои авторские снимки на сайт www.rucivilization.ru.

Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый может представить до 5 фотографий, созданных за последние 5 лет, в номинациях:

• «Уникальная природа»,

• «Лица и поколения»,

• «Традиции большой страны»,

• «Архитектура и скульптура»,

• «Духовные скрепы»,

• «Многонациональная Москва».

Прием работ завершится 15 ноября 2020 года. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей пройдет в Москве.

Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы. Ранее интересные снимки «Русской цивилизации» были представлены в галерее, расположенной на территории храма Христа Спасителя, столичных парков и галерей.

В 2019 году лучшие работы за всю историю проведения Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» были представлены на большой фотовыставке в ГУМе.

Кроме того, выставки «Русская цивилизация» при поддержке Россотрудничества прошли в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Тюркские народы живут от Кавказа до Заполярья и Дальнего Востока.

Тюркские народы живут от Кавказа до Заполярья и Дальнего Востока.

НАРОДЫ

Наше «Золото тюрков»

V Всероссийский форум с таким названием прошел в Казани.

Тюрки - второй по численности этнос нашей страны. Из семи народностей-миллионеров России три - татары, башкиры и чуваши - тюркские. Именно поэтому ФАДН России - главный организатор ежегодных форумов «Золото тюрков» - придает мероприятию огромное значение.

V Всероссийский форум прошел в Казани при поддержке Правительства Татарстана. На него съехались более 160 участников из 18 регионов. Гостями стали представители Федерального Собрания, Правительства России, представители экспертного, научного сообщества и лидеры общественного мнения.

К СВЕДЕНИЮ

Форум «Золото тюрков» - первая и единственная в России масштабная образовательная площадка для обмена опытом и лучшими практиками по вопросам сохранения историко-культурного наследия тюркских народов. Он включает в себя образовательную программу, встречи с экспертами, представителями власти, культуры и бизнеса, тренинги.

Лучшие проекты, разработанные и презентованные в рамках Форума, поддерживает ФАДН России и предлагает к реализации в субъектах России.

Вячеслав Никонов.

Вячеслав Никонов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутат Госдумы Вячеслав НИКОНОВ:

«Российская цивилизация изначально была многонациональной, полиэтничной, поликонфессиональной и мультикультурной. Она складывалась как синтез большого числа этносов, языков, культур. Российская идентичность определяется через самоощущение, чувство принадлежности к своей Родине, действительно великой стране».

Из выступления на Форуме.

Главное в молодежных форумах - общение и новые друзья. Фото: ФАДН России

Главное в молодежных форумах - общение и новые друзья. Фото: ФАДН России

КАДРЫ

С места в карьеру

В Калужской области прошел Первый всероссийский молодежный форум «ПрофессионалыРФ. Национальная политика».

Работа с представителями разных народов и конфессий требует особой чуткости и знаний. Именно для выработки таких навыков в парке-музее «Этномир» собрали молодых специалистов всех уровней государственной власти, занимающихся реализацией национальной политики, делегатов от некоммерческих организаций, журналистов и общественных деятелей - 150 участников более чем из 70 субъектов Российской Федерации. Главная цель Форума - подготовить молодых профессионалов для укрепления межнационального мира и согласия в России. Ведь взаимопониманию надо учиться.

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