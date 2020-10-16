Улыбнись, страна, тебя снимают!

Фотография одного из победителей прошлогоднего конкурса «Русская цивилизация» Сергея Каверина (Мурманск).

Россия вольготно раскинулась в четырех природных поясах и 11 зонах. От Арктики на севере до степей и гор на юге. И везде свои красоты и потрясающие люди. Именно поэтому популярность конкурса «Русская цивилизация», затеянного в 2017 году Федеральным агентством по делам национальностей, постоянно набирает обороты.

В конкурсе может принять участие любой - от дилетанта с сотовым телефоном до профессионального фотографа.

Когда мероприятие проводилось впервые, на конкурс поступило 10 тысяч снимков от 1,8 тысячи человек из 28 стран. А в 2019 году участниками конкурса стали более 5 тысяч человек из 32 стран, приславшие 19,5 тысячи фоторабот.

Фотография одного из победителей прошлогоднего конкурса «Русская цивилизация» Сергея Каверина (Мурманск). Фото: Shutterstock

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

С 5 октября 2020 года профессиональные фотографы и любители могут загружать свои авторские снимки на сайт www.rucivilization.ru.

Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый может представить до 5 фотографий, созданных за последние 5 лет, в номинациях:

• «Уникальная природа»,

• «Лица и поколения»,

• «Традиции большой страны»,

• «Архитектура и скульптура»,

• «Духовные скрепы»,

• «Многонациональная Москва».

Прием работ завершится 15 ноября 2020 года. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей пройдет в Москве.

Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы. Ранее интересные снимки «Русской цивилизации» были представлены в галерее, расположенной на территории храма Христа Спасителя, столичных парков и галерей.

В 2019 году лучшие работы за всю историю проведения Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» были представлены на большой фотовыставке в ГУМе.

Кроме того, выставки «Русская цивилизация» при поддержке Россотрудничества прошли в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Тюркские народы живут от Кавказа до Заполярья и Дальнего Востока.

НАРОДЫ

Наше «Золото тюрков»

V Всероссийский форум с таким названием прошел в Казани.

Тюрки - второй по численности этнос нашей страны. Из семи народностей-миллионеров России три - татары, башкиры и чуваши - тюркские. Именно поэтому ФАДН России - главный организатор ежегодных форумов «Золото тюрков» - придает мероприятию огромное значение.

V Всероссийский форум прошел в Казани при поддержке Правительства Татарстана. На него съехались более 160 участников из 18 регионов. Гостями стали представители Федерального Собрания, Правительства России, представители экспертного, научного сообщества и лидеры общественного мнения.

К СВЕДЕНИЮ

Форум «Золото тюрков» - первая и единственная в России масштабная образовательная площадка для обмена опытом и лучшими практиками по вопросам сохранения историко-культурного наследия тюркских народов. Он включает в себя образовательную программу, встречи с экспертами, представителями власти, культуры и бизнеса, тренинги.

Лучшие проекты, разработанные и презентованные в рамках Форума, поддерживает ФАДН России и предлагает к реализации в субъектах России.

Вячеслав Никонов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутат Госдумы Вячеслав НИКОНОВ:

«Российская цивилизация изначально была многонациональной, полиэтничной, поликонфессиональной и мультикультурной. Она складывалась как синтез большого числа этносов, языков, культур. Российская идентичность определяется через самоощущение, чувство принадлежности к своей Родине, действительно великой стране».

Из выступления на Форуме.

Главное в молодежных форумах - общение и новые друзья. Фото: ФАДН России

КАДРЫ

С места в карьеру

В Калужской области прошел Первый всероссийский молодежный форум «ПрофессионалыРФ. Национальная политика».

Работа с представителями разных народов и конфессий требует особой чуткости и знаний. Именно для выработки таких навыков в парке-музее «Этномир» собрали молодых специалистов всех уровней государственной власти, занимающихся реализацией национальной политики, делегатов от некоммерческих организаций, журналистов и общественных деятелей - 150 участников более чем из 70 субъектов Российской Федерации. Главная цель Форума - подготовить молодых профессионалов для укрепления межнационального мира и согласия в России. Ведь взаимопониманию надо учиться.

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