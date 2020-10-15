Жители Свердловской области получат льготы и скидки по ипотеке

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели рабочую встречу. И подписали ряд соглашений. Основными направлениями партнерства станут социально-экономическое развитие региона и повышение доступности ипотечного кредитования в области.

- ПСБ работает здесь уже много лет и за это время стал активным участником происходящих в области важнейших изменений, - заявил в ходе встречи Петр Фрадков. - Уверен, что подписанные соглашения дадут старт новым приоритетным инвестиционным проектам и будут способствовать улучшению социально-экономического климата на Урале.

По его словам, партнерство будет направлено на работу с крупнейшими предприятиями региона, включая ОПК, на поддержку малого и среднего бизнеса, на предоставление населению привлекательных банковских продуктов. Клиентами ПСБ в Свердловской области являются крупнейшие предприятия машиностроения, металлургии и строительного комплекса. Это опорный банк для реализации гособоронзаказа и крупных государственных контрактов.

- Сотрудничая с областным Фондом поддержки предпринимательства, ПСБ вносит весомый вклад в развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, банк активно включился в реализацию антикризисных мер, принятых в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции, - заявил Евгений Куйвашев.

По его словам, отдельным аспектом взаимодействия станет работа с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и его сотрудниками, а также с работниками всей бюджетной сферы. В рамках подписанного соглашения сотрудники ОПК и бюджетных организаций смогут брать ипотеку на максимально комфортных и доступных условиях. По собственной программе банка «Семейная ипотека» ставка составит от 3,99% годовых, по «Госпрограмме 2020» - от 5,85%.

По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к рыночной ставке в размере до 0,8%.

Кроме того, ПСБ планирует расширять обслуживание строительных компаний по новому законодательству через механизм эскроу-счетов и уже проводит ипотечные сделки с их использованием, а также рассматривает возможность финансирования новых проектов строительных компаний региона.