Малые, но не маленькие.

Яранга на фоне современных зданий - вполне типичный пейзаж современного Севера.

Начну с цифр:

• Сегодня, по данным ЮНЕСКО, на планете Земля живут около 370 млн представителей коренных народов.

• Более 2,6 тысячи языков коренных народов мира - в опасности.

• Каждые две недели на Земле один язык получает статус мертвого.

• Половина населения планеты говорит всего на 23 языках. В интернете используется 400 языков.

• К концу ХХI века, по прогнозам, выживут лишь 10 процентов ныне существующих языков. Аксиома гласит: есть язык - есть народ. Вместе с невыжившими народами, помимо языков, уйдут их культура, традиции, знания, опыт предков.

Коренные народы теснит цивилизация. И дело даже не в крупных добывающих корпорациях - люди борются с соблазнами, сталкиваются с вызванными всеобщей глобализацией социальными процессами внутри своей среды. Соблазнов много - от возможности получить хорошее образование и медицинское обслуживание до горячей воды и магазинов шаговой доступности.

Но есть и хорошие новости: в России всё не так плохо. Наши 193 народа защищены законами, начиная с Конституции, действуют многочисленные правительственные программы, интенсивно работает Федеральное агентство по делам национальностей, из бюджета регулярно выделяются деньги. Наши методы регулярно приводят в пример на тематических международных конференциях.

То, насколько серьезно власть России относится к этой проблеме, показали прошедшие в Москве мероприятия, посвященные 30-летию Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ или АКМНС). Торжества шли на нескольких центральных площадках столицы, поздравления направили все ветви власти, начиная с президента и премьер-министра.

На праздник собрались более 500 участников от 40 народов. Они представляли более 258 000 человек (по данным переписи 2010 года), проживающих в 28 регионах страны. По традиции торжества открыл Совет старейшин.

ДОСЛОВНО

Из приветственного послания Президента России Владимира ПУТИНА:

«…За прошедшие годы, во многом благодаря созидательной, творческой деятельности Ассоциации, ее конструктивному взаимодействию с органами власти, была проделана большая, востребованная работа, направленная на совершенствование профильного законодательства, решение актуальных социально-экономических, инфраструктурных, природоохранных проблем отдаленных территорий исконной среды обитания коренных малочисленных народов. И потому они смогли сохранить свои самобытные обычаи и привычный уклад жизни и сегодня, как и столетия назад, занимаются оленеводством, рыболовством, морским зверобойным промыслом, другими традиционными видами хозяйственной деятельности…»

30-летие Ассоциации не просто парадное мероприятие с концертом, вручением наград, выставками и финальным банкетом. За три дня работы Форума подписано множество договоров. Например, соглашение с Проектным офисом развития Арктики о сотрудничестве в вопросах реализации проектов, связанных с сохранением традиционного образа жизни и сохранением культуры и родных языков КМН Арктической зоны России. Подробно обсудили Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», подвели итоги реализации Народной программы «Коренные 2021», «Земля. Традиции. Будущее» и многое другое. Завершился Форум заседанием Молодежного совета. У молодежи тоже много вопросов и предложений к власти - им тут жить.

Григорий Ледков.

СКАЗАНО

Президент «Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» Григорий ЛЕДКОВ:

«Россия - уникальная страна, потому что ее малые народы сумели сохранить культуру, которая создавалась тысячелетиями. И эта культура - не музей под открытым небом, а настоящий быт, часть жизни, экономики».

ЦИТАТА

Надежда ЗАКРЕВСКАЯ:

«Я чукча, но сюда приехала с Камчатки. Нас, чукчей, сейчас около 16 тысяч. Мы постепенно растворяемся в смешанных браках. Но традиции стараемся соблюдать. Особенно мы, как и другие малые народы, чтим законы глубочайшего уважения к старейшинам и послушание им».

Председатель молодежной ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Семен ЯПТУНЭ:

«Я в Дудинке живу. Но вырос в чуме - у меня отец оленевод. Учился в интернате. Домой приезжал два раза в год на каникулы. Вертолетом нас туда-сюда доставляли. Сейчас живу в Дудинке, но я выбрал город, чтобы показывать нашу ненецкую культуру, чтобы в обществе знали о нас. Если мы все будем жить в тундре и никуда не выезжать, о нас никто знать не будет. Мы, конечно, можем все уйти в тундру и жить, но как мы будем развиваться?».

СПРАВКА «КП»

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (АКМНСС и ДВ РФ) - общероссийская общественная организация. Ее цель - защита прав и отстаивание интересов коренных народов. Основана в 1990 году на I Съезде народов Севера в Большом Кремлевском дворце.

Первым президентом Ассоциации выбрали Владимира Санги.

Постоянный участник Международного Арктического совета, обладает специальным консультативным статусом при Экономическом и социальном совете ООН. В 1999 году Ассоциация удостоена премии «Global 500» ООН за выдающиеся заслуги по охране природы Российского Севера.

К СВЕДЕНИЮ

Перечислить все меры поддержки коренных народов очень трудно - они закреплены в Конституции и региональных законах, регулярно разрабатываются новые механизмы сохранения КМНС, из федеральных и местных бюджетов постоянно выделяются средства, их проблематикой занимаются, помимо ФАДН России и Минвостокразвития, почти все министерства, включая Министерство иностранных дел. Вот лишь несколько фактов о том, что ждет народы Севера в ближайшем будущем.

• До конца 2020 года будет разработана Программа государственной поддержки хозяйственной деятельности коренных малых народов Севера.

• В марте этого года Президент России утвердил пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике и развития региона до 2035 года. В результате Арктическая зона России становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот для бизнеса. В этом же списке - меры по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

• Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило новую редакцию государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» на 2021 - 2024 годы. Затраты на ее реализацию составят 22,673 миллиарда рублей. Объем внебюджетных инвестиций - 490 млрд рублей.

• Сегодня, в соответствии с постановлением Правительства, во всех ключевых госпрограммах есть разделы, посвященные развитию северных и дальневосточных территорий.

Ненцы - самый большой малочисленный народ в России.

РЕЦЕПТ

Строганина - это вам не суши!

Северный деликатес можно делать почти из любой рыбы. Но самая вкусная - из лососевых (нельма, муксун, омуль...)

Тушку весом около 2 кг надо проморозить при -18 °С минимум трое суток. Далее - срезать плавники и кожу. Дать чуть подтаять. Установить на разделочную доску вниз головой и снимать стружку шириной 2 - 3 мм. Есть, макая в смесь соли и перца.

Малые, но не маленькие.

НАДО ЗНАТЬ

• Коренным малочисленным народом считается народ, проживающий на территории традиционного расселения их предков, сохраняющий традиционный образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек.

• В России одним из первых законодательных актов, направленных на защиту прав КМН, считается «Указ об управлении инородцев» от 1822 года.

• Самый большой из коренных малочисленных этносов севера России - ненцы. Их, по переписи 2010 года, 44 640. Самым малочисленным считаются кереки - их четверо. Другое название кереков - анкалгакку («народ у моря»).

• Вопреки известному шлягеру чукча «ждет рассвета» не в чуме, а в яранге. В чумах живут коми, ненцы, эвенки, ханты и другие народы.

• Эскимосы - один из самых северных народов России (второй - нганасаны). Живут в Чукотском автономном округе и в Камчатском крае. В английском языке их называют инуитами, так как сами эскимосы самоназвание недолюбливают - в переводе оно означает «тот, кто ест сырое мясо». Именно эскимосы при поцелуе трутся носами (только носы и глаза не прикрыты одеждой), живут в иглу, боятся призрака калупилука и, по некоторым данным, употребляют 75 слов для обозначения снега.

• Нивхи живут в России и Японии. Их родственники - народы Полинезии. Самое раннее упоминание о нивхах - китайские хроники начала 600 годов.

• Ульчи - их осталось около 3 тысяч - живут в Хабаровском крае. Последние генетические исследования показывают, что предки ульчей жили в этом регионе более 8 тысяч лет назад.

Убытки будут возмещать всему народу

Правительство России утвердило постановление, подготовленное ФАДН России.

Теперь компенсацию за ущерб, нанесенный ресурсодобывающими компаниями исконной среде обитания коренных малочисленных народов, будут выплачивать не только в индивидуальном порядке, а также в отношении народов в целом как носителей коллективных прав. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, подготовленное ФАДН России.

Теперь между организациями различных форм собственности, включая промышленные компании, и региональным советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон заключается специальное соглашение о возмещении убытков, причиненных малочисленным народам в результате нанесения ущерба их исконной среде хозяйственной деятельностью.

Проект соглашения подлежит общественному обсуждению.

НОВОСТИ

150 талантливых ребят собрались в «Этномире»

В Калужской области прошел Международный культурно-образовательный проект «Таланты Арктики. Дети». Его организовали при участии ФАДН России для детей из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В проекте приняли участие ребята из 28 субъектов России. Для них подготовили насыщенную культурно-образовательную программу: занятия по родному языку, мастер-классы и лектории, уроки риторики, иностранного языка и географии, изучение культуры и истории народов нашей страны и многое другое.

«Таланты Арктики. Дети» - инновационный проект по сохранению традиционной культуры и навыков, в том числе языков коренных народов. Он решает задачи формирования у ребят общероссийской гражданской идентичности, гордости за свою страну и за ее достижения, экологической ответственности.

К СВЕДЕНИЮ

Проект реализуется ФАДН России при поддержке Совета Федерации, благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ПАО «Лукойл», ПАО «ГМК «Норильский никель» и частного учреждения организации дополнительного образования «Образовательный Центр «ИФ Инглиш Фест СНГ».

Игорь Баринов.

СКАЗАНО

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь БАРИНОВ:

«Вот уже несколько лет мы идем рука об руку с Ассоциацией, помогая малочисленным народам сохранять их уникальное этнокультурное наследие. Мы работаем над решением социальных, экономических, природоохранных задач. Правительство и далее будет уделять этим вопросам серьезное внимание».

Использованы фотографии Михаила ФРОЛОВА («КП») с XV Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера», прошедшей в дни Форума в московском парке «Сокольники».

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