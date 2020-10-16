Жители 48 регионов смогут бесплатно получить «цифровую» профессию

Тридцать три тысячи россиян в ближайшие месяцы смогут повысить квалификацию и расширить арсенал трудовых навыков в таких сферах, как программирование, цифровой маркетинг, большие данные и другие. В 48 регионах страны стартовала программа выдачи цифровых сертификатов. Она проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Обучение – полностью бесплатное.

В программе могут участвовать совершеннолетние жители России с законченным высшим или средним профессиональным образованием, но не достигшие пенсионного возраста. У них должна быть прописка или временная регистрация в том регионе, который участвует в программе. Полный список регионов можно посмотреть на сайте программы – цифровойсертификат.рф.

Получить дополнительное профессиональное образование можно в одном из 22 сквозных направлений. Среди них программирование и создание ИТ-продуктов, искусственный интеллект, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг и другие. Обучение проходит в дистанционном формате. После успешной сдачи экзаменов слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Оператором проекта выступает Университет 2035.

- Цифровая экономика – это не только про программирование, это про меняющийся мир, в котором все профессии становятся цифровыми, от учителя до токаря, от архитектора до психолога, - говорит управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский.

По его словам, рутинная работа повсеместно автоматизируется, а люди, владеющие цифровыми технологиями, становятся более востребованными.

- Персональный цифровой сертификат – это не только про обучение, это билет в цифровое будущее, где человек самореализуется и повышает свою востребованность на рынке труда. С новыми навыками можно не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру, подрабатывать на удаленке, совмещая с основной работой, - поясняет Олег Подольский.

Продолжительность курсов – до 72 часов. Они проходят на платформах «Нетологии», «Кванториума», Корпоративного университета Сбербанка, Центра образовательных компетенций НТИ и крупных российских вузов. Стоимость обучения компенсируется образовательным организациям из федерального бюджета.

Оставить заявку на обучение можно на сайте цифровойсертификат.рф.

Проект продлится до 2024 года.