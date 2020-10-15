«Надеюсь, узы дружбы сохранились»: Владимира Маркони уволили из «Вечернего Урганта»

Владимир Маркони еще недавно работал в «Вечернем Урганте», где вел собственную рубрику

Ведущий шоу «Галилео» и Comment Out Владимир Маркони еще недавно работал в «Вечернем Урганте», где вел собственную рубрику. И не одну.

Но оказалось, что Маркони оттуда уволили. По неофициальной информации, Владимир испортил отношения с Иваном Ургантом. По официальной, у него просто не нашлось времени снимать рубрики дистанционно. Примерно так же было и с Сергеем Мезенцевым, с которым комик делал проект «Реутов ТВ». Обо всем этом сам Маркони рассказал видеоблогу «Макарена».

Про «Вечерний Ургант»

“Я писал шуточки и снимал рубрики. Потом поступило предложение от канале «Че!». Делать проект «Шутники». Я сомневался, размышлял, а потом понял: сидеть в офисе можно долго, но карьеру лучше подтолкнуть. Рассказал об этом в «Вечернем Урганте», меня спросили: «А какие еще есть варианты?». Я предложил дистанционно снимать рубрики и отдавать. На этом варианте мы остановились (теперь нет и этих рубрик — Авт.). Надеюсь, что узы дружбы у нас сохраняются, я время от времени захожу в Останкино»

Про зарплату в «Вечернем Урганте»

«Не могу говорить. Это прописано в контракте. Иначе у меня заберут все. Правда, не особо много чего можно забирать (смеется). Больше ли 100 тысяч рублей? Не могу говорить. Я воспринимаю появление в «Вечернем Урганте» как визитную карточку. Если ты в этой программе, значит ты достоин.

Про скандальные шутки в Comment Out

“У каждого есть выбор. Что касается Ксении Собчак (с которой расторгли контракты несколько крупных компаний после шутки про BlackLivesMatter — Авт.), я же ее отговаривал! А она рвалась это сделать бесплатно и прямо сейчас. Это было в запале игры. Мы были уверены, что это не сделает никто. Я бы не стал. Что касается шуток про Хабаровск и Беларусь, было фатальное совпадение из двух неберучек (остроты и задания жестоко затрагивали митингиующих — Авт.). Мы сделали выводы, я написал об этом в инстаграме. И надеюсь, что люди услышат нашу точку зрения. Мы принесли извинения за то, что могли кого-то обидеть. Мы хотели в радикальном и акционистском стиле показать, что мы неравнодушны. В программе мы не стесняемся использовать сторону зла, чтобы побеждало добро. Чтобы у участников шоу был выбор».

Про «Реутов ТВ»

Проект «Реутов ТВ»

«Мы понимали, что это абсолютно андеграундная нишевая программа. К счастью, это был маленький канал, где можно было все. Мы с Серегой (Мезенцевым) соревновались, у кого шутка получится лучше. Жажды победы не было. Это спортивное соревнование. Почему я отказался прийти к нему на подкаст и сниматься у него в клипе? Слишком исторический момент, который я оставил в прошлом. Через 10 лет (после закрытия Реутов ТВ) использовать тот образ было странно. После провала у Дудя он решил себя легализовывать. Интервью было очень странным. Я подумал, что там какие-то проблемы (с самооценкой — Авт.) и кризис, и мне не захотелось идти на подкаст. Для чего?».