Вклад в любом банке теперь можно открыть удаленно Фото: Shutterstock

Порталом госуслуг в России пользуются больше 100 миллионов человек. Но в нем нет одного важного сервиса – возможности открывать вклады и другие финансовые продукты. Но это теперь можно сделать на другом портале – Finuslugi.ru. Это совместный проект ЦБ и Московской биржи. Его суть в том, что человек может на одной платформе выбрать самый выгодный вклад и тут же открыть его. Причем не важно, где живет человек и где находится банк, - хоть на разных концах страны. «Комсомолка» разъясняет основные нюансы работы финансового маркетплейса, который начал работать в четверг, 15 октября.

1. Что такое финансовый маркетплейс?

Если переводить дословно с английского – это рынок. То есть место, где можно найти много разных продавцов, походить, посмотреть разный товар, сравнить цены. В онлайне это агрегаторы товаров вроде AliExpress или Amazon, где представлены десятки тысяч продавцов и миллионы товаров. На финансовом маркетплейсе тоже будет большой ассортимент, но только финансовых услуг. Сейчас на «Финуслугах» можно выбрать вклад. Позже будут доступны страховки (ОСАГО), облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), кредиты и другие продукты от банков, управляющих и страховых компаний. По сути, это будет онлайн-супермаркет финансовых услуг.

2. Что это даст пользователям?

Самое главное – удобство и скорость оформления. Можно не ходить в отделение банка, а открывать вклады или получать деньги в кредит удаленно. Это расширяет возможности жителей небольших городов и поселков, где выбор финансовых учреждений невелик – максимум один-два банка. Теперь клиент сможет выбрать любой банк – даже тот, у которого нет офисов в его городе или регионе. Это, кстати, сильно поможет мелким банкам. Они смогут конкурировать с крупными по всей стране и для этого не нужно будет вкладывать кучу денег в создание сети офисов в разных регионах.

- С выходом финансовых платформ на рынке появляется дополнительный канал продаж. Он повысит конкуренцию между участниками за потребителя по базовым финансовым продуктам. В том числе исчезнет ценовая дискриминация граждан, которые имеют ограниченный выбор в связи с географическим и технологическим факторами, - пояснил Сергей Швецов, первый зампред ЦБ.

Сергей Швецов. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

3. Но ведь и сейчас во многих банках можно и так открывать и закрывать вклады онлайн, брать кредиты и погашать их, покупать страховки и многое другое…

Все это верно, но только в том случае, если вы уже стали клиентом конкретного банка. А что делать, если тот стал предлагать невыгодные условия, а до других банков нужно еще добраться? Мало кто захочет тратить свое время и деньги, чтобы съездить в областной центр, чтобы положить на вклад 10 или даже 50 тысяч рублей. Более высокая доходность не окупит затрат. А в финансовом супермаркете все можно будет сделать удаленно.

4. Но ведь в этой платформе тоже нужно будет зарегистрироваться?

Да, все верно. Но регистрация упрощенная. Она проходит через уже имеющиеся почти у всех россиян логин и пароль от портала госуслуг. А чтобы подтвердить личность, нужно будет лишь один раз пройти идентификацию.

- Представители платформы приедут на дом к клиенту. До конца года это можно сделать в 28 регионах России. А в следующем году сервис распространится на остальные регионы, - пояснили в пресс-службе Московской биржи, которая является оператором проекта.

5. Как будут защищены интересы вкладчиков?

Маркетплейс лишь упрощает доступ к финансовым услугам. Но они остаются теми же самыми, как если бы вы оформляли их в отделении банка. Условия и гарантии по вкладам идентичные. Банки хоть и мелкие, но имеют лицензию ЦБ. А деньги в них защищены системой страхования вкладов.

- На портале госуслуг человек в личном кабинете сможет увидеть всю информацию, например, об открытых им вкладах. Если у банка отзовут лицензию, деньги вернутся на счет клиента на финансовой платформе автоматически – не нужно будет писать никаких заявлений или ходить в офис банка-агента, - пояснили в пресс-службе Центробанка.

6. Что там еще можно будет купить?

Сейчас на «Финуслугах» можно открыть только вклады. Подключенных к платформе банков немного – шесть. Но до конца года к ней должны присоединиться еще 10 кредитных организаций. Будет постепенно расти и ассортимент финансовых услуг. Появятся страховки, кредиты, облигации и другие ценные бумаги.

- Маркетплейс не будет монопродуктовым: мы планируем сформировать на «Финуслугах» полноценную линейку продуктов для розничного клиента и запустить мобильное приложение, - пояснил Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи.

7. А как же мошенники?

Минус создаваемой системы в том, что на первом этапе мошенники могут активно пользоваться тем, что клиенты будут плохо разбираться в нюансах работы сервиса. И пытаться создавать клоны. Чтобы не потерять свои деньги, нужно соблюдать правила безопасности:

- Всегда проверять в браузере, на каком конкретно сайте вы находитесь. Потому что мошенники могут копировать дизайн маркетплейса и делать максимально похожее название.

- Не верить телефонным звонкам от неизвестных, представляющихся сотрудниками финансового маркетплейса. Вам могут звонить лишь в том случае, если вы регистрировались на портале. Да и в этом случаешь лишь для того, чтобы согласовать время приезда сотрудника для идентификации личности.

- При звонке оператор не должен выяснять ваши персональные данные. Если вы прошли регистрацию в платформе, вся информация у него уже должна быть.

- Во время приезда сотрудника он не имеет право брать у вас деньги или проводить какие-то финансовые операции. Его задача – лишь сверить данные и уточнить, что именно вы зарегистрировались на платформе.