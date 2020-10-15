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В Киргизии уже освистывают людей, посмевших на митинге говорить на русском

А новый премьер страны решил вернуть в паспорта графу «национальность». Зачем?
Игорь ВОСТРИКОВ
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14 октября в центре Бишкека снова митинговали. На Старой площади собрались тысячи сторонников Садыра Жапарова

14 октября в центре Бишкека снова митинговали. На Старой площади собрались тысячи сторонников Садыра Жапарова

Фото: REUTERS

Когда в начале октября в Киргизии случилась очередная «революция» (с традиционным поджогом местного «Белого дома»), пошли разговоры о судьбе местных русских. Их здесь сейчас около 350 тысяч человек - считайте, как население крупного города вроде Твери или Тулы. Видео киргизского бунта напугало многих. Заговорили: а не начнутся ли погромы по национальному признаку? Тогда вроде все успокоилось. Ну какие погромы, если четверть населения Киргизии работает в России, отправляя на родину рубли (это уже ТАМ их конвертируют в местную валюту), если русский язык имеет в стране статус официального, а этнические русские никакой конкуренции киргизам не составляют - ни в политике, ни в бизнесе? Тогда - выдохнули: уф, ну и слава богу!

Но в последние дни стало тревожно.

И ПОЛЕТЕЛИ БУТЫЛКИ…

14 октября в центре Бишкека снова митинговали. На Старой площади собрались тысячи сторонников Садыра Жапарова…

Жапаров - личность интересная! Бывший депутат в 2017-м получил 11 лет за захват заложника, но в революционную ночь был торжественно освобожден друзьями-товарищами из колонии. Прочих таких «выпускников» позже вернули в тюрьму, а Жапаров за эти дни … стал премьером!

Вчера его сторонники собрались, требуя, чтоб президент Жээнбеков ушел в отставку. Народ пришел в основном приезжий, из киргизских провинций (сам Жапаров родом с берегов Иссык-Куля). По словам журналистов, следивших за митингом, поначалу со сцены выкрикивались угрозы штурма госрезиденции, где засел президент. Но затем зазвучали и более радикальные вещи.

Жапаров - личность интересная! Бывший депутат в 2017-м получил 11 лет за захват заложника, но в революционную ночь был торжественно освобожден

Жапаров - личность интересная! Бывший депутат в 2017-м получил 11 лет за захват заложника, но в революционную ночь был торжественно освобожден

Фото: REUTERS

«Одни спикеры призывали убираться из страны тех, кто не говорит на кыргызском. Другие возмущались работой журналистов «нетитульной национальности», - сообщает издание Kaktus.media.

Толпа одобрительно поддержала выступающих. Однако настоящих гвалт начался, когда на сцену вышел спикер, попытавшийся говорить на русском языке…

Тут надо пояснить, что даже многие киргизы, живущие в столице, Бишкеке, не очень хорошо говорят на родном языке. Поэтому и на митингах не всем понятно, что происходит.

Этот мужчина, киргиз по национальности, просто пытался перевести. По словам журналистов, толпа его освистала. В выступающего полетели пластиковые бутылки. Народ требовал, чтобы все говорили только на киргизском. Обалдевшему мужчине пришлось спешно ретироваться.

Модератор митинга, правда, тут же попытался народ угомонить. Мол, у нас многонациональная страна!..

Но осадочек остался.

«ЕСЛИ ОНИ БУДУТ НАРАВНЕ, ГОСУДАРСТВО РАЗВАЛИТСЯ»

Да, живущие в Киргизии русские почти не говорят на киргизском (за очень редким исключением). Потому что во всех сферах русского языка всегда было достаточно - хоть в университете преподаешь, хоть на рынке торгуешься.

В последние годы истории про «чемодан-вокзал-Россия» если и возникали, то только в жанре бытового «бу-бу» на кухнях.

В Киргизии уже освистывают людей, посмевших на митинге говорить на русском

В Киргизии уже освистывают людей, посмевших на митинге говорить на русском

Фото: REUTERS

А тут - со сцены кричат!

Нужно понимать специфику страны. В Киргизии только что сменился правящий клан. Что за люди, бравшие штурмом Дом правительства, привели его к власти, - теперь прекрасно понятно по митингам. И у этих людей есть свои четкие ориентиры. И они их теперь озвучивают.

Новый премьер Жапаров уже несколько раз публично заявил, что «Россия - наш стратегический партнер». Но при этом на всех пресс-конференциях на вопросы, прозвучавшие на русском языке, отвечает на киргизском. Это нормально. Ну, если человеку так удобно! Но ведь при этом переводчиков рядом нет. Кто не понял - сам виноват.

Мелочь, скажете? Чепуха?

Многие сейчас обращают на эту деталь внимание вот почему. В Киргизии теперь вспоминают громкое интервью одного из ближайших друзей Жапарова - Камчыбека Ташиева. Ташиев с Жапаровым несколько лет назад вместе партии создавали, одним фронтом шли. Ташиев и сейчас в его ближайшем окружении. И вот этот мужчина в интервью порталу «Фергананьюс» выдал:

«Если какая-либо нация в нашей стране - русские, узбеки, турки или китайцы - скажут, что они находятся наравне с кыргызами или выше них, тогда государство развалится».

Одни спикеры призывали убираться из страны тех, кто не говорит на кыргызском. Другие возмущались работой журналистов «нетитульной национальности»

Одни спикеры призывали убираться из страны тех, кто не говорит на кыргызском. Другие возмущались работой журналистов «нетитульной национальности»

Фото: REUTERS

ГРАФА «НАЦИОНАЛЬНОСТЬ»

Сам же Жапаров заявил, что в киргизские паспорта вернется графа «национальность» - уже в начале 2021 года. Несколько лет назад эту строчку убрали, как раз чтобы не поднимать национальный вопрос, а теперь снова вернут. Зачем?

И вот уже среди «киргизских» русских снова началось «чемоданное» настроение. Да и не только среди русских. В Киргизии немало нацменьшинств, которые не говорят на киргизском.

- Мы здесь две революции пережили, но так страшно еще никогда не было, - признается одна из моих бишкекских знакомых. - Народ на этих митингах какой-то особенно озверевший, озлобленный. Да, уже думаем уезжать...

Россия, как говорится, наблюдает за развитием событий. Стало известно, что РФ пока приостанавливает финансовую помощь Киргизии. До стабилизации ситуации.

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