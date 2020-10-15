Наташа Королева показала пышное декольте на зависть молодой любовнице Тарзана

Супруга Тарзана продемонстрировала публике свою роскошную фигуру Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Интимный скандал с участием мужа Наташи Королевой не думает утихать. Пока красавица-любовница Сергея Глушко продолжает ходит по шоу, 47-летняя певица дает интервью глянцу, Ксении Собчак и публикует в блоге пикантные фото. На одном из них супруга Тарзана продемонстрировала публике свою роскошную фигуру.

Наташа Королева разместила в блоге фото, на котором позирует в черном боди с глубоким декольте, небрежно набросив плащик на одно плечо. От похорошевшей и помолодевшей жены Сергея Глушко глаз не отвести. А ее пышное декольте так и манит. «Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор», - писал великий Владимир Высоцкий. А я дополню: «Я не люблю, когда друзья стреляют в спину»... Бойтесь друзей. Враги не предают", - написала возлюбленная Тарзана.

В это время любовница ее мужа Анастасия Шульженко пришла в эфир к Андрею Малахову. Она заявила, что готова принять Тарзана, если он публично принесет ей извинения. 28-летняя девушка сообщила, что испытывает настоящие чувства к стриптизеру. Оказалось, о мускулистом красавце актриса мечтала с юности.

А ведь недавно Шульженко подала на возлюбленного заявление в полицию, за то, что тот толкнул ее во время спонтанной встречи. Девушка упала на пол, получив сотрясение мозга, ушибла колено. "После того как на меня руку подняли, я правда себя плохо чувствую. У меня жутко болит голова, постоянно тошнит", - жаловалась она в студии "Прямой эфир".

Теперь Анастасия вместе со своим адвокатом намерена добиваться справедливости в суде. "Что случилось - то случилось! Я никогда не думала, что люди, описывая любовь как «удар», как «напасть», могут иметь ввиду физическое насилие. За что я так тяжело сейчас расплачиваюсь!? За 1,5 года счастья!? Как может мужчина, сильный, нежный, вдруг превратиться в человека, третирующего тебя, в преследующего тебя гонителя!? Мне бесконечно жаль, что из моей жизни сделали балаган. У меня не осталось ничего личного, все на потребу публике, все оболгано и извращено. В борьбе за свое доброе имя я потеряла все здоровье: нервы на пределе, после падения глаза совсем не видят, ведь и так были проблемы. Врачи говорят, что же Вы хотели после сотрясения мозга!?", - написала актриса в блоге.

Напомним, личная жизнь Наташи Королевой и Тарзана вот уже месяц находится в центре внимания. Все из-за того, что танцовщик изменил супруге с Анастасией Шульженко. Связь с любовницей Сергей Глушко отрицать не стал, объявил о ней на всю Россию. Однако разводиться супруги после случившегося не планируют. Стриптизер то и дело признается в любви жене. Королева своего благоверного после произошедшего всячески поддерживает, а все произошедшее изменой не считает. Сама Шульженко утверждала, что забеременела от танцовщика. Она на всю страну обнародовала видео своих любовных утех с Тарзаном. После интимного скандала Сергей поднял ценник за свой стриптиз. А потом вместе с женой дал интервью Ксении Собчак. В душераздирающей беседе певица заявила, что простила 50-летнего мужа, а слова Шульженко о давнем романе назвала подставой.