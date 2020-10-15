Психолог рассказала, почему впечатлительным гражданам следует опасаться ретроградного Меркурия

14 октября у Меркурия начался ретроградный период Фото: Shutterstock

Астрологи сообщили россиянам, что с 14 октября у Меркурия начался ретроградный период. Эта новость вышла в топы российского Твиттера и встала в один ряд с самыми злободневными темами. А как иначе? Ведь просвещенные соотечественники тут же смекнули: раз Меркурий начал свое опасное движение в обратную сторону - само собой, жди неприятностей в бизнесе, новых начинаниях, путешествиях и личной жизни. Это, как говориться, и к бабе Ванге не ходи! Попробуем разобраться, что же происходит в небесных сферах. Сделать это будет не так просто, потому что астрономы (не путать с астрологами) на вопрос “Почему Меркурий начинает крутиться в обратную сторону?” принимаются крутить пальцем у виска и демонстрировать глубокое знакомство с обсценной лексикой.

В действительности Меркурий вовсе не уклоняется от генеральной линии и дисциплинированно движется в единственно верном направлении. Слухи о его ретроградных наклонностях вызваны оптической иллюзией. Дело в том, что Меркурий расположен гораздо ближе к Солнцу, чем наша планета. Период его обращения вокруг светила составляет всего 88 дней, для сравнения Земля совершает один виток за 365,25. То есть за один земной год Меркурий успевает 4 раза обернуться вокруг Солнца. Естественно, все планеты двигаются в одном и том же направлении. Однако из-за разницы скоростей возникает следующий визуальный эффект: представьте, что вы сидите в купе поезда, а на соседнем пути медленно начинает двигаться другой состав. Затем трогается ваш поезд, набирает ход и обгоняет соседа. Если не знать, что ваш поезд двигается (а мы не ощущаем движения Земли) то возникает иллюзия, что соседний поезд начинает ехать медленнее, затем останавливается и начинает катиться в обратном направлении.

С точки зрения физики Меркурий никакого хоть сколько-нибудь ощутимого влияния на жизнь на Земле не оказывает. В отличие от более близкой спутницы Луны, которая командует приливами и отливами. Но это с точки зрения физики. А вот с точки зрения массового психоза ретроградный Меркурий, конечно, властвует неокрепшими умами.

Почему впечатлительным гражданам, страдающим тревожностью и недостатком уверенности в себе не стоит поддаваться влиянию ретроградного Меркурия и вообще - поменьше обращать внимание на астрологические прогнозы, рассказала Инна Чикрова, психолог и педагог, специалист по работе с кризисными ситуациями.

- Конечно, соблазнительно было бы получить в виде астрологического прогноза какую-то программу на будущее. Но возможно ли такое? Посмотрите на прогноз погоды. Он основан на долгосрочных научных наблюдениях, но и тут на своем опыте мы понимаем, что любой прогноз – неточный, потому что нельзя учесть все многообразие атмосферных взаимодействий. Поэтому только от нас зависит, насколько мы сумеем адаптироваться к конкретному изменению погоды: захватим ли зонтик в дождливую погоду? Наденем ли теплые сапоги, когда подморозит?

Причина желания людей отдать свою жизнь и свои решения в руки «движения планет» и астрологов заключается в страхе и неуверенности. Смогу ли я справиться с непредсказуемостью жизни, переживу ли стресс неудачи? Но если я не хочу брать ответственность за свою жизнь и готов вверить ее расположению планет, то к чему это приводит? К тому, что я отказываюсь от своей жизни. Если вам тревожно и страшно, то опору следует искать в своих ресурсах, в себе.

Как нащупать эти ресурсы? Попробуйте вспомнить и составить список случаев, когда вам удавалось справиться с неожиданным поворотом событий. Обязательно подумайте о том, благодаря чему вы смогли это сделать? Какие знания, умения и навыки вам помогают? Какие черты вашей личности позволяют находить решения даже в самых непредсказуемых ситуациях? Вспомните и выпишите их.

Подумайте о том, на кого из родных и близких вы можете положиться? С кем посоветоваться? Кто из профессионалов может стать для вас экспертом в анализе той или иной жизненной ситуации? Потому что если вы отказались от деловой сделки потому что планета “развернулась в обратном направлении”, и упустили хорошую ситуацию для развития бизнеса, то кто за это в ответе? А если вы не вступили в брак с любимым человеком? Ситуация, когда у вас в жизни, кроме как с прогнозом астролога, не с кем посоветоваться - глубоко неправильная.

Мы воспринимает собственные страхи, как отрицательный опыт. Но анализ страхов – это наш ресурс, который многому может научить. В частности, умению делать выбор, самостоятельно принимать решения в жизни. Только тогда мы станем проживать свою уникальную и ни на что не похожую жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откуда взялся миф про ретроградный Меркурий, рассказали астрологи из Санкт-Петербурга

Словосочетание «ретроградный Меркурий» давно уже стало мемом. На несчастную планету сваливают все несчастья, проблемы и беды, которые только можно вообразить в Петербурге, стране, и на всей планете. А между тем в среду, 14 октября, Меркурий — сюрприз! - действительно стал ретроградным и пробудет в таком положении ровно три недели. Чего нам теперь ждать, «КП-Санкт-Петербург» объяснил астролог с 30-летним стажем, исследователь Виталий Веташ (подробности)