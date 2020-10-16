Анекдоты: Я старовер - я верю тому, что говорят по телевизору

- Ты что, совсем нюх потерял?!

- Простите, это вы типа наезжаете или интересуетесь, не болен ли я ковидом?

* * *

Маньяк в городе Иваново принимает по записи.

* * *

- Ой! Ути-ути, какая малюсенькая прелесть! Какая хорошенькая! Это моя зарплата?! С ума сойти!.. Дайте две!

* * *

А во дворе играли дети. Каждый в своем смартфоне.

* * *

Звонили оба сотовых телефона, верещал стационарный. Настойчиво вопил скайп. Хозяин квартиры, сидящий в туалете, истерично кричал: «В дверь позвоните кто-нибудь, козлы, еще и в дверь!!!»

* * *

- Тетушка Фея, а ты любого человека можешь сделать счастливым?

- Ну что ты, милая, я же не водка…

* * *

- Вот Петрович - крепкий мужик, никогда не пьянеет!

- Во время операции хирург у него в желудке ватный тампон случайно оставил…

* * *

Современные диетологи считают, что съедобное вредно.

* * *

Чемпион мира по тетрису может посадить за стол в два раза больше гостей, чем обычный человек.