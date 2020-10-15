Дмитрий Журавлев: Госсовет может активно заработать с начала 2021 года

До сих пор Госсовет, созданный 19 июля 1991 года, был органом совещательным. Позже подвергался реорганизации. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. Что реализует положения обновленной Конституции РФ, принятые в июле 2020-го.

До сих пор Госсовет, созданный 19 июля 1991 года, был органом совещательным. Позже подвергался реорганизации. Первое заседание обновленного ГС состоялось 22 ноября 2000 года.

Что изменится после того, как закон будет принят? С этим вопросом «КП» обратилась к известному политологу Дмитрию Журавлеву.

- Путин внес проект закона о Госсовете в парламент. Что изменится после его принятия?

- В состав Госсовета будут входить не только президент, но и главы правительства, администрации президента и обеих палат парламента. Фактически Госсовет станет высшей площадка для всех структур власти.

- Уже не совещательной?

- Принимающий решения. Более того, теперь будут работать постоянные комиссии - не рабочие группы. То есть члены Госсовета будут распределяться по направлениям работ. У комиссий будут конкретные планы. Чем орган совещательный отличается от органа, принимающего решения? Он имеет возможность контролировать свои решения. Иначе, даже если вы имеете право отдавать приказы, но не имеете механизмов контроля — вы беспомощны.

- А разве Совет федерации, который формировался из губернаторов еще при Ельцине — не был равнозначен Госсовету?

- Потому Ельцин его и переформатировал — он с ним сладу не мог найти. Слишком большая концентрация полномочий в одной точке. И рисовался вариант создания единого фронта губернаторов.

- Чем Госсовет в новой редакции станет отличаться по функционалу от верхней палаты парламента?

- Госсовет как палата регионов — но не именно губернаторов - получит возможность спрашивать с министров. А сегодня это как правило односторонняя связь. Комиссии Госсовета получат возможность спрашивать с министров. И будут задавать вопросы те, кто в процессе участвуют, а не сидят в парламенте.

- Законодательные органы принимают законы. А ответственные решения по выполнению задач кто принимает кроме кабмина?

- Тут вы в рамках Госсовета можете спросить правительство — причем устами премьера, который тоже член Госсовета Это не законодательный - а административный орган. Нижнюю палату парламента Госсовет тоже не будет дублировать. И президентская республика остается президентской. Если Совет Федерации принимает решение о президентской вертикали, например, о назначении Генпрокурора, то Госсовет таких решений не принимает. Он не контролирует президента. Он, вместе с президентом, контролирует государство.

- Сенатор Клишас предположил, что Госсовет займется нацпроектами и арбитражем при возникновении вопросов между регионами и центром...

- Госсовет может «собрать задачу обратно». И сказать что, например, задача Госпрограммы Жилье не выполнена: столько то аварийных домов не расселено. Это ведь губернаторы, они видят выполнение задач на местах.

- Формирует Госсовет кто?

- Президент. И он всегда может кого-то добавить. Границ по составу нет. Его формируют не по какому то принципу, а по решению главы государства.

- А председателем Госсовета является кто?

- Президент.

- Значимость Госсовета будет сопоставимой с той, что он имел в начале 20 века?

- Сопоставима. Об этом мало кто знает. Департаменты имперского Госсовета конкурировали с министерствами за контроль над отраслями. Почитайте воспоминания Витте. Как он с Базой из Госсовета отношения выяснял? Орган становится серьезным, когда он не только заседает, но и имеет отраслевое деление. Включаются аппараты комиссий.

- В начале 2000-х все было иначе?

- Было время, когда весь аппарат Госсовета состоял из одного департамента — когда его только создали, там 10 человек было примерно.

Вообще, губернатору есть чем заняться, и он не может на 200 процентов работать в Госсовете. Ему нужен аппарат, который бы отслеживал заседания комиссий и давал бы ему выжимку. Что требовать, за что хвалить.

- Закон о Госсовете, и он сам - все заработает с начала 2021 года?

- Думаю, да. Аппаратная развертка, как я понимаю, уже идет.