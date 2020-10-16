Вопрос дня: До чего школьников доведет дистанционное обучение? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Елена СЫРКИНА, председатель Совета родителей Челябинской области:

- Все закончится еще большим расслоением общества. Богатые семьи смогут купить ребенку компьютер, нанять репетитора. А бедные будут получать задания от учителя «голубиной почтой» и выполнять их по мере сил. Уставшие после работы родители будут чаще кричать на ребенка.

Анна, ученица девятого класса:

- Удаленка - это не учеба! Невозможно усваивать нормально. Некоторые учителя не готовы к удаленке, просто дают материал, сам разбираешься, недообъясняют. Технические проблемы опять же. В общем - в школе лучше. И интереснее!

Катя ЛЕЛЬ, певица:

- Это просто уничтожение системы образования. Ничего не заменит ребенку общение в школе с учителями, сверстниками. Ребенок только в школе может получить живое разъяснения от педагогов.

Вячеслав НИКОНОВ, глава Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Дистанционное обучение доведет до... обычного обучения. Как только справимся с пандемией, все вернутся за парты. Я сейчас вынужден перевести свой факультет госуправления МГУ на дистанционку и очень скучаю по студентам. Но здоровье прежде всего. То, что сейчас происходит в нашем образовании, - это не будущее, это вынужденная необходимость.

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, гендиректор Большого Московского госцирка:

- Мои две дочери (1-й и 3-й класс) сказали мне, что им не нравится учиться дома. Им нравится собирать портфель, говорить с одноклассниками, учителями.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем:

- Мы рискуем отупеть и озвереть. Люди должны общаться друг с другом, иначе катастрофа. А как дистанционно обучить врача? Он тоже будет лечить дистанционно, не видя больного?

Анастасия МЕЛЬНИКОВА, актриса, депутат Заксобрания Петербурга:

- Мой детеныш сейчас заперта дома и многого лишена, но если она чего-то не поняла, она всегда может перемотать запись и прослушать еще раз. Но на дистанционку важно переводить только теоретические занятия: что касается практики, то это меня очень пугает.

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