Химки - Спартак 17 октября 2020: прогноз на матч 11 тура чемпионата РПЛ

"Спартак" будет гостить у "Химок". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча химчан и спартаковцев будет довольно интересной. К началу поединка уже станет известно, как сыграет питерский "Зенит". А именно действующий чемпион в этом сезоне - главный конкурент команды Доменико Тедеско. А "Химки" же только-только сменили главного тренера. И с Игорем Черевченко у москвичей - разнополярные результаты. После победы над "Динамо" 1:0 последовало поражение от "Локомотива" со счетом 1:2.

Согласно котировкам букмекеров, именно "Спартак" является фаворитом предстоящей игры. И судя по состоянию команды, "красно-белые" доведут до победы матч с химчанами. "Зенит", тем более, уже проведет свой поединок против "Сочи" к началу игры на "Арене Химки". Поэтому три очка должны, в теории, достаться "Спартаку".

"Спартак" в этом сезоне уже доказал, что может легко расправляться с соперниками, которые стоят ниже их в турнирной таблице. В таком стиле, к примеру, была добыта победа над волгоградским "Ротором" в гостях и на чужом же поле против казанского "Рубина". Если "Спартак" хочет думать о высоких результатах в таблице, то "Химки" необходимо побеждать. А химчане же объективно пока не сильны в сравнении со спартаковцами.

Прогноз на матч Химки - Спартак 17 октября 2020: победа "Спартака" с разницей минимум в два гола.