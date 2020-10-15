Виктор Мозес теперь - футболист "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в четверг, 15 октября, московский "Спартак" объявил о трансфере, который ждали уже давно. Слухи о переходе нигерийца Виктора Мозеса ходили давно, и теперь официально 29-летний футболист "Челси" стал спартаковцем.

- Виктор Мозес – игрок «Спартака». Виктор перешел к нам из "Челси" на правах аренды до конца сезона-2020/21 с возможностью выкупа. Приветствуем его в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде! - сообщила в клубном Твиттере пресс-служба московского клуба. И добавили теплый хэштег "ВитяТыДома".

Нового футболиста "Спартак" характеризует достаточно положительно, называя универсалом своего дела:

- Мозес — универсальный футболист, способный сыграть на различных позициях в атаке, при этом в сборной Нигерии и прежних клубах он чаще действовал на правом фланге. В том числе — как крайний атакующий защитник, - сообщает пресс-служба "Спартака".

Виктор Мозес родился в Нигерии, но в возрасте 11 лет переехал в Англию, где начал карьеру в лондонском клубе "Кристал Пэлас". После чего играл за английские «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм», турецкий «Фенербахче» и итальянский «Интер».

В "Челси" он стал чемпионом Англии, победителем английского Кубка и выиграл Лигу Европы. В ближайшее время Мозес присоединится к "Спартаку", трансфер официально уладили к вечеру 15 октября.