Жан-Клод Ван Дамм: 60 лет «ногомашества»

7 лет назад актер снялся в рекламе грузовиков. И опять всех изумил. Фото: YouTube

В Америку из своего Брюсселя он отправился в 20 лет. Обладатель черного пояса по карате, чемпион Европы в составе сборной Бельгии по карате и кикбоксингу, «Мистер Бельгия-1979» на конкурсе культуристов. У него были успешный спортзал, деньги в банке и мечта. Но спортзал был оставлен, и «мускулы» переместились в США.

Он трудолюбиво раздавал свои визитные карточки на каждой вечеринке. Обходил парковки на киностудиях, где оставлял под дворниками свою фотографию. Выбирал машины подороже, считая, что именно на них могут передвигаться влиятельные продюсеры. На обратной стороне была надпись: «Если вам нужен актер, который умеет бить ногой и говорить с французским акцентом, то вот мой номер». Так он получил свои первые приглашения на две роли. В легендарном «Хищнике» сыграть в итоге не вышло, зато в «Не отступать и не сдаваться» он снялся в роли русского бойца Ивана Крашинского, и понеслось.

Да, сперва это были фильмы категории В с шаблонными сценариями и низким бюджетом, но они делали деньги. «Кровавый спорт», например, выпущенный в 1988 году, стоил создателям где-то $1 млн, а собрал более $30 млн. Во время последних годочков СССР он стал звездой видеопроката. О, это было чудо - смотреть «Универсального солдата» в который раз. Или «Двойной удар».

А эти глаза… Красивые карие глаза. Страдающие в основном. Полагаю, из-за этого он три года подряд на MTV получал награды как самый желанный мужчина. При этом постеры висели в основном в комнатах мальчиков. Они хотели правильно прыгать и размахивать ногами. Ван Дамм для этого был безупречным примером. Вдобавок он стал прообразом персонажа Джонни Кейджа в игре Mortal Combat. Жан-Клода увековечили в цифровой игре и в те же годы стали забывать в кино, которое подозрительно похоже ныне на компьютерные игры.

Когда-то Жан-Клод был худеньким ребенком, носил в детстве фамилию Ван Варенберг и читал комиксы, которые регулярно появлялись в газетном киоске его отца. Но папа и мама отдали мальчика учиться боевым искусствам и на классический балет, чтобы уж совсем не скучал.

Сегодня Ван Дамм сам почти что герой комикса, супермен, которому не нужны компьютерные технологии, чтобы сняться в рекламном ролике грузовиков на шпагате: одна нога на левой машине, другая - на правой, и эти громадины разъезжаются (на фото).

Он много путешествует, у него трое детей от двух жен, он продюсирует, экспериментирует. То в клипе снимется украинском, то в Грозный поедет на благотворительную акцию. А потом в Киев, для съемок в комедийном боевике для Netflix. Где-то танцует, где-то мелькает, где-то на пресс-конференции скандалит. Но в хорошей физической форме мелькает, что важно. Он - как герой его любимых детских комиксов про Тинтина: ездит по свету в поисках сокровищ, тайно подозревая, что интереснее процесс, чем результат.

А еще он любит Бетховена. Не фильм про собаку, а композитора. Может, шутит, конечно.