Зараженную Кристину Асмус затравили из-за коронавируса

Кристина Асмус рассказала о своем состоянии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кристина Асмус тяжело переносит коронавирус. О том, что она заразилась, бывшая жена Гарика Харламова сообщила 14 октября. Актриса поведала, что несколько раз вызывала "скорую", у нее сел голос и она сильно кашляет. Однако вместо слов поддержки совершенно неожиданно блондинка столкнулась с травлей.

Кристина Асмус рассказала о своем состоянии. Она сообщила, что "выглядит ужасно". "Сегодня ночью опять была высокая температура, я, конечно, уже устала. Пятый день температура не снижается", - заявила артистка.

Бывшая жена Гарика Харламова призвала поклонников быть очень осторожными, носить маски, соблюдать дистанцию и тщательно мыть руки. "Вчера и сегодня мне очень много друзей написали «Добро пожаловать в наш клуб». Я не знала, что столько моих друзей переболело Covid-19 (многие с жуткой пневмонией, не дай Бог никому!)", - отметила она.

А потом рассказала о том, что ее буквально затравили хейтеры. "Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и «меня это не коснется» в комментариях. Большой процент сумасшедших людей, которые пишут о моем проплаченном посте. Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте, вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съемки, спектакли, премьеры, театр акроют. Сидите минимум две недели взаперти. Не видьте ребенка. А еще подведите тысячи людей. Зато заработаете». И я такая: «Да, конечно! Карта привязана к номеру!»", - написала Кристина.