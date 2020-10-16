«Не знаю, как ей это удается, но она богиня»: 51-летняя Дженнифер Лопес в смелом платье показала свои роскошные формы

Дженнифер Лопес в 51 год невероятно хороша. Фото: Инстаграм.

Дженнифер Лопес украсила обложку нового номера журнала «Billboard»: 51-летняя певица снялась в яркой фотосессии вместе с 26-летним колумбийским певцом Малумой. Артисты сыграли вместе в романтической комедии «Женись на мне», которая выйдет на экраны 14 февраля 2021 года. Они же стали авторами саундтреков к картине и на днях презентовали совместный клип на одну из песен. И хотя Джей Ло почти вдове старше своего экранного возлюбленного (в картине Малума играет ее жениха), разница в возрасте между ними совершенно не ощущается. Дженннифер выглядит настолько сногсшибательно, что в ее возраст по паспорту верится с большим трудом.

Во время фотосесии Лопес сменила несколько нарядов, самым эффектным из которых стало черное вечернее платье Monot (оно стоит более 2 тысяч долларов или 147 тысяч рублей). Наряд с многочисленными разрезами подчеркнул сексапильную фигуру Джей Ло, сделав акцент на ее знаменитой «пятой точке». «Не знаю, как ей это удается, но она богиня», "Фигура - бомба", "Выходи за меня, Джей Ло", - пишут поклонники в комментариях, рассматривая снимки звезды в Инстаграме.

На другом снимке Дженнифер позирует в белом платье, совершенно не оставляющем простора для воображения. Певица может позволить себе любой наряд – и выглядеть при этом прекрасно.

Романтическая комедия «Женись на мне» рассказывает историю звездной пары – успешной поп-певицы (ее играет Лопес) и ее не менее известного рокера (эта роль досталась Малуме). Они обручены и готовятся к свадьбе, но накануне торжества певциа узнает, что жених обманывает ее с ее же собственной ассистенткой. Героиня Джей Ло сбегает со свадьбы, прихватив из толпы первого попавшегося человека – учителя математики (его играет Оуэн Уилсон). Как следует из названия, звезда просит педагога немедленно жениться на ней. Что из этого выйдет – зрители узнают в феврале следующего года.

Одновременно с премьерой комедии Дженнифер анонсировала выход альбома с саундтреками к картине. Шесть песен для фильма написала она, а две – Малума. По словам Лопес, работа над музыкой к фильму далась ей нелегко, ведь ей пришлось писать не просто «альбом Джей Ло», а песни для конкретной истории.

Роль невесты особенно близка певице – ведь она сама готовится к свадьбе. Ее жених - 45-летний бейсболист Алекс Родригес. Пара собиралась пожениться еще этим летом, но отложила свадьбу из-за коронавируса. Готовясь к свадьбе, Лопес этим летом купила в Майами новый дом. Певица приобрела особняк стоимостью 40 миллионов долларов на берегу океана. В роскошном доме площадью 4 тысяч квадратных метров есть все, что нужно для комфортной жизни – например, десять спален и 12 ванных комнат. Пол и стены дома выполнены из ценных пород дерева, в холлах есть несколько каминов, украшенных резьбой по камню. Да что там – в особняке есть даже винный погреб с отдельной комнатой для дегустации вина! К дому прилегает участок площадью в 34 гектара. На нем расположился бассейн, беседка для барбекю и красивый сад.

К слову, Алекс Родригес не менее успешен, чем его звездная невеста. По данным Forbes, за свою карьеру он заработал 300 млн долларов. Тогда как сбережения самой Лопес куда скромнее - 110 млн долларов.