Ну, наконец-то: в НАСА и ЕКА всерьез занялись НЛО

Пентагон подал пример мировой науке: признал, что НЛО действительно существуют.

Сенсационные кадры, на которых запечатлены НЛО, Министерство обороны США (Department of Defense) разместило у себя на сайте еще весной 2020 года. Военное ведомство обнародовало тогда три видеоролика, которые представляли собой фрагменты записей изображений с экранов радаров истребителей ВМC США. Из комментариев к роликам следовало, что одна запись была сделана в ноябре 2004 года, две другие – в январе 2015 года. А своим официальным заявлением военные подтверждали, что кадры подлинные.

Сенаторы оборили действия Пентагона.

В августе 2020 при ВМС США была создана оперативная группа, призванная исследовать природу странных объектов и определить, насколько они опасны. Американских военных даже обязали заполнять специальный формуляр, после встречи с НЛО.

Свидетельства стали поступать не только от пилотов, но и от техников, и от операторов наземных радарных установок. Из заполненных формуляров следовало: иной раз НЛО меняли свои траектории с ускорениями от 100 до 1000 g – абсолютно нереальными для пилотов-людей, если бы люди, вроде нас, этими объектами управляли. Наблюдатели не видели никаких воздушных завихрений, не слышали ударов, которые обычно производят летательные аппараты, преодолевая звуковой барьер.

С «подачи» Пентагона вместо тенденциозной аббревиатуры НЛО (UFO), «засиженной» уфологами, стали использовать более нейтральную UAP — неопознанные воздушные феномены (unidentified aerial phenomena). Или неопознанные воздушные явления. Как кому нравится. Переименовали одно в другое явно для того, чтобы избавиться от стойких ассоциаций с инопланетянами и «летающими тарелками», которые вызывали всем известные три буквы - UFO. Кто знает, может именно этот, казалось бы, наивный шаг избавил серьезных ученых и специалистов космических ведомств от насмешек со стороны коллег и от собственных предубеждений. И побудил заняться феноменом. Наконец-то.

Одно из "явлений", запечатленных американским пилотом: изображение с инфракрасного радара истребителя.

В Европейском космическом агентстве – конкретно в его исследовательском центре в Нидерландах (European Space Agency's Space Research and Technology Center in the Netherlands) – решили для начала наблюдать. Там запустили проект Unidentified Aerospace Phenomena Observations Reporting Scheme, призванный собирать и систематизировать информацию о UAP, поступающую от профессиональных астрономов и любителей. Руководителем проекта от европейских исследователей стал Филипп Айллерис (Philippe Ailleris).

- Необходимо довести до ученых объективные и качественные данные, - сказал он. И пояснил порталу Space.com, насколько это сложно:

- Никто не знает, где и когда может появиться UAP.

Особые надежды Айллерис возлагает на искусственный интеллект, позволяющий обрабатывать большие массивы информации, но еще большие - на спутники. Спутников сейчас полно. И гражданских, и военных. Большинство фотографируют. Снимки выдают высококачественные. Их и надо использовать для обнаружения UAP.

Подобные идеи разделяет Кевин Кнут (Kevin Knuth) – в недавнем прошлом сотрудник американского космического агентства (NASA's Ames Research Center in California's Silicon Valley), а ныне профессор физики в Университете Олбани (University at Albany in New York).

Кнут и Айллерис решили первым делом организовать наблюдения с орбиты района океана к югу от острова Каталина – где в 2004 году в контакт с НЛО, а по новой терминологии с феноменом или явлением, вступили пилоты истребителя, который взлетал с палубы авианосца Нимиц (USS Nimitz).

В этот район отправится и наземная экспедиция - UAPx. С целью «предоставить неопровержимые научные доказательства того, что объекты UAP реальны, объекты UAP поддаются обнаружению и объекты UAP познаваемы».

- Мы надеемся обнаружить UAP, определить их характеристики, особенности полета и любые странности, которые позволят нам изучать эти объекты более эффективно, - пояснил Кнут.

- Я считаю, что UAP заслуживает изучения, как и любая другая научная проблема, - говорит еще один участник проекта Якоб Хакк-Мисра (Jacob Haqq-Misra), астробиолог из Blue Marble Space Institute of Science (Сиэтл, штат Вашингтон).

Астробиологу вторит Рави Коппарапу (Ravi Kopparapu) – планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда (NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland), который ищет обитаемые экзопланеты – планеты у других звезд. И пробует представить, какой там может быть климат. Феномен UAP привлекает планетолога в первую очередь тем, что он бросает вызов законам физики. И пока не поддается объяснениям.

Ученых, которые решили серьезно заняться UAP, объединяет еще и то, что они считают феномен не дурью уфологов, а фундаментальной проблемой - достойной пристального изучения «прямо сейчас». Обсуждая феномен, участники проекта предпочитают не произносить вслух слов вроде «инопланетяне» или «пришельцы», даже несмотря на то, что большинство землян полагают, что UAP это все-таки нечто внеземное.

Ученые подчеркивают, что у них нет никаких конкретных доказательств внеземного происхождения феномена. Хотя, стоит признать, что нет убедительных доказательств и обратного.

"Явления" за которыми гонялись пилоты, выглядели по-разному.

- Пусть собранная информация приведет нас к пониманию того, что эти самые UAP представляют из себя на самом деле, - говорят участники проекта.

Напомню: общественность уже несколько лет знакома с официально рассекреченными кадрами. В 2017 и 2018 годах они просочились в СМИ и, естественно, в интернет под кодовыми названиями «FLIR1», «Gimbal» и «GoFast». Их распространяла частная научно-исследовательская компания, носящая название «К звездам. Академия искусств и науки» (To The Stars Academy of Arts and Sciences). Записи изображений с радаров истребителей демонстрировали и сами странные объекты, похожие то на яйца, то на волчки, и то, как пилоты захватывали их в инфракрасные прицелы.

По словам летчиков, которые в свое время приводила газета New York Times, объекты, попавшие в прицелы, носились на гиперзвуковых скоростях, круто поворачивали, то зависали, то взмывали на высоту более 10 километров без каких-либо видимых двигателей и реактивных струй. Никакие творения рук человека на такое не способны.

Кадры рассекреченных видеороликов можн посмотреть тут: «FLIR1», Gimbal, GoFast.

КСТАТИ: ДИАЛОГИ ПИЛОТОВ

Из ролика «FLIR1»:

- Это какой-то (…ненормативная лексика…) дрон, брат.

- Да ту их полно!

- Ух, ты!

- Против ветра летят…

- Ветер 120 узлов, с Запада.

- Чувак! Посмотри на эту штуковину!

(Обмен нецензурными выражениями, характеризующими странный вид «штуковины»)

- Смотри, смотри, она вращается!

Из ролика «GoFast»:

Демонстрируемым кадрам предшествовали несколько попыток захватить «цель» - на экране она выглядит белым овалом. Наконец-то это удается.

- Вау! Попался!

- Ха-ха-ха! Вау!

- Что это за (ненормативная лексика) штуковина?

- Ты зафиксировал движущуюся цель?

- Нет, автоматическое ослеживание.

- ОК.

(Объект быстро перемещается у поверхности воды).

- Ух ты!

- Вау! Парень, что это?

- Смотри, как летит.

Подробнее о том, что рассказали пилоты-очевидцы в нашем материале.

О том, к каким удивительным выводам пришли в свое время британские военные ученые, попытавшиеся разобраться в природе НЛО, читайте другой наш материал Секретный доклад министерства обороны Великобритании: НЛО - загадочные плазмоиды