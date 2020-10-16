В советский спутник едва не врезалась китайская ракета

Взрыв в космосе пополнил бы число мусорных объектов на околоземной свалке. Фото: кадр из фильма.

О весьма вероятном столкновении предупредила американская организация LeoLabs, которая отслеживает перемещения космического мусора. ДТП на орбите ожидали в «Роскосмосе», основываясь на данных собственной Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС). В корпорации обещали в случае чего «провести анализ разлета осколков и определить вероятность угрозы для действующих на орбите Земли космических аппаратов российской группировки». Но по предварительным оценкам, последствия столкновения ожидались плачевными: космического мусора стало бы на 20 процентов больше.

Специалисты прогнозировали катастрофу в ночь с 16 на 17 октября в 3 часа 56 минут по московскому времени на высоте 991 километр над морем Уэдделла – это у побережья Антарктиды. Общая масса участников предполагаемого ДТП – отработавшего свой срок советского военного навигационного спутника «Космос-2004» и оставшейся на орбите третьей ступени китайской ракеты "Великий поход-4C" - составляет 2,8 тонны.

Столкновение ожидалось над Антарктидой. Фото: LeoLabs

Спутник был запущен в 1989 году, ракета – в 2009. Они двигались по орбите со скоростями порядка 14 километров в секунду.

Однако пронесло. Радары LeoLabs продемонстрировали, что объекты разминулись, пролетев на расстоянии не менее 8, но не более 50 метров друг от друга. Что по космическим меркам, крайне мало. Словом, разминулись чудом.

Визуализация расчетов: области, которые двигаются встречными курсами, символизируют вероятное расположение сближающихся объектов. Фото: Кадр видео

Кстати, в нынешнем году реальная угроза столкновения крупных космических объектов возникает уже во второй раз. 30 января 2020 года на высоте порядка тысячи километров от поверхности США в 2 часа 39 минут в 10 метрах друг от друга пролетели два американских спутника - вышедший из строя космический телескоп IRAS, запущенный еще в 1983 году и совсем древний спутник-шпион GGSE-4 - он же 1967-053G или Poppy 5, который был выведен на орбиту в 1967 году для слежения за советскими радарными установками. Вместе они весили чуть больше тонны. И, столкнувшись, усыпали бы орбиту тысячами осколков. Хотя и не столь обильно, как если бы китайская ракета все-таки врезалась бы в советский спутник.

Специалисты, мониторящие космос, оповестили, что угроза вроде бы миновала.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Люди намусорили в космосе так, что скоро не смогут там летать

В 2009 году на орбите столкнулись два спутника - американский действующий Iridium и российский «Космос-2251», отработавший свой срок. Результат - туча осколков, разлетевшихся в разные стороны.

Двумя годами раньше китайцы разнесли на кусочки собственный метеоспутник, ради эксперимента выпустив по нему боевую ракету.

С 1968 по 1986 год в околоземном пространстве сильно мусорили мы и американцы. США и СССР испытывали космическое оружие. Его целями в общей сложности стали 20 спутников. Словом, и без не состоявшихся, к счастью, ДТП космического мусора хватало с лихвой.

Согласно отчету NASA, обнародованному в 2016 году, на околоземной орбите в то время находились почти 8 тысяч крупных рукотворных объектов – действующих и вышедших из строя спутников, а также более 13 тысяч ступеней ракет и разгонных блоков.

За 4 года мусора стало больше. Он размножился, если верить докладу, который недавно обнародовало Европейское космическое агентство (ESA). Новые опасные обломки появились и продолжают появляться в результате взрывов разгонных блоков и топливных элементов на борту космических аппаратов.

Первое место в засорении космоса принадлежит России – более 6 тысяч объектов. Второе место у США – более 5 тысяч объектов. У Китая, удерживающего третье место, почти 4 тысячи объектов. Число же всякой мелочи вроде болтов, гаек и прочего хлама размером менее 10 сантиметров вообще не поддается учету. Их - миллионы.

Обломки представляют реальную угрозу. От катастрофы, показанной в фильме «Гравитация», когда обломки разрушившихся спутников уничтожают космическую станцию, никто не застрахован. Настоящих жертв пока нет, но известны случаи, когда частицы мусора пробивали детали действующих аппаратов и даже выводили из строя спутники. Дырки были найдены по крайней мере в двух шаттлах.

МКС регулярно маневрирует, чтобы уклониться от грозящего столкновения. Но всегда ли получается? Вдруг воздух, который ныне хоть и по чуть-чуть, но все-таки теряет станция, утекает сквозь отверстие, пробитое какой-нибудь крохотной частичкой космического мусора?

Катастрофические разрушения космический мусор, к счастью, производит пока лишь в кино: кадр из фильма "Гравитация".

Если ничего не предпринимать – в смысле уборки мусора, то скоро и уклоняться станет невозможно, предупреждал астрофизик Дональд Кесслер (Donald Kessler). И грозил «синдромом Кесслера».

Дональд когда-то был в NASA главным специалистом по космическому мусору и пионером исследований в области загрязнения околоземной орбиты. Еще в 1978 году он заметил скрытую угрозу, которую таит в себе космическая свалка. Предрекал, что соударения в ней спровоцируют своего рода цепную реакцию. Сталкивающиеся друг с другом объекты начнут дробиться, разлетаться в разные стороны и лавинообразно множиться. Это безобразие и было названо «синдромом Кесслера».

Прогноз - с учетом синдрома - неутешителен: рано или поздно Землю окружит мусорная оболочка, которая будет препятствовать космическим полетам. Освоение космического пространства остановится, как минимум, на сотню-другую лет, пока часть хлама не попадает или не сгорит в атмосфере.

Кстати, перспектива мусорного апокалипсиса пророчески показана в мультфильме «Валли» про любовь робота – разведчицы и робота- мусорщика. Их космический корабль буквально прошибает корку из спутников и прочего мусора, охватывающую Землю.

Что делать? Каким-то образом все-таки убирать за собой. Но эффективной методики пока нет.