Шойгу передал коллеге из Казахстана подборку "Солдаты одной Победы"

Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

- Сегодня я привез в дар подборку архивных документов о вкладе казахстанского народа в нашу общую Победу. Передаю вам эти документы, - министр обороны России Сергей Шойгу вручил папку с перечнем архивных документов коллеге из Казахстана Нурлану Ермекбаеву.

Министр уточнил, что подборка архивных бумаг называется "Солдаты одной Победы. Казахстан в годы Великой Отечественной войны".

- Здесь из наших архивов материалы о всех полках, подразделениях, частях, которые воевали, как воевали, где воевали. Здесь подлинные документы и решения начальника Генерального штаба и руководителя Ставки. Также привезли вам газету с первым упоминанием о панфиловцах, - заявил глава военного ведомства.

Первые упоминания о подвиге героев -панфиловцев под Волоколамском было опубликовано в газете "Красная звезда" 27 ноября 1941 года. Напомним, что 316-я стрелковая дивизия, которая обороняла Москву была сформирована в Алма-Ате (Казахская ССР). Обмен кадрами идет и сегодня - в российских военных вузах сейчас безвозмездно обучается 731 казахстанский военнослужащий.

Кроме документов героического пути дивизии, Шойгу передал Ермекбаеву архивные материалы о Герое Советского Союза первом министре обороны Казахстана генерале армии Сагадате Нурмагомбетове.

- Думаю, что вы что-то из этого знаете, но, уверен, есть и то, о чем вы, может быть, и не знаете, - заинтриговал Шойгу коллегу.

Министр обороны Казахстана в свою очередь поблагодарил гостя и отметил, что военное сотрудничество с Россией развивается динамично, а страны готовы конструктивно решать любые вопросы не только в двустороннем формате взаимодействия, но и "в рамках ОДКБ, и ШОС, и СНГ".

После того, как министры подписали ряд документов в области военного сотрудничества, Ермекбаев пригласил Шойгу с отдельным визитом в Казахстан, как президента Русского географического общества, чтобы показать ему достопримечательности своей страны.

К сожалению, визит Шойгу в Казахстане был достаточно коротким. В тот же день министр встретился в Нур-Салтане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы региональной безопасности, перспективы двустороннего сотрудничества России и Казахстана в военной сфере", - сообщили журналистам цель встречи в Минобороны России.