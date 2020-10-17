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Самая высокооплачиваемая актриса планеты снялась обнаженной

48-летняя София Вергара доказала, что ей не зря платят такие бешеные гонорары
Ирина СУХАНОВА
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София Вергара снялась обнаженной для журнала «Vanity Fair».

София Вергара снялась обнаженной для журнала «Vanity Fair».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

София Вергара уже не первый год возглавляет список самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Звезда сериала «Американская семейка» в 48 лет выглядит гораздо моложе своего возраста по паспорту. Что она в очередной раз и доказала: актриса снялась обнаженной для журнала «Vanity Fair». Для глянца Софию снимала культовый фотограф Энни Лейбовиц, так что результат заведомо будет потрясающим. Ну а пока мы можем насладиться кадрами, которые София опубликовала в Инстаграме. Они запечатлели рабочие моменты съемки.

На одном из фото Вергара позирует полностью обнаженной, лежа в ванне. И хотя ванна полна пены, которая прикрывает самые нескромные места на теле актрисы, Софии удалось продемонстрировать свои соблазнительные формы.

На другом снимке София позирует топлесс в одной юбке. Правда, ее роскошный бюст при этом в кадре не виден – звезда экрана лежит на животе. На спине у нее примостилась крошечная собачка.

Еще один кадр был сделан в тот момент, когда актриса готовилась сфотографироваться в купальнике с леопардовым принтом. Вокруг нее собралась вся съемочная группа, ожидающая, когда стилист уложит волосы модели.

На другом снимке актриса примерила купальник с леопардовым принтом. Фото: Инстаграм.

На другом снимке актриса примерила купальник с леопардовым принтом. Фото: Инстаграм.

Фигуре актрисы можно только позавидовать. Глядя на нее, кажется, что София день и ночь изнуряет себя диетами. Но это не так. «Я ем как зверь!», - призналась Вергара в одном из интервью. Актриса говорит, что слишком любит поесть, чтобы отказывать себе в этом удовольствии. Вергара терпеть не может спортзал и не занимается фитнесом.

- Я родилась со слишком большой грудью. С ней, знаете ли, слишком тяжело заниматься, - объясняет она.

Бюст у Вергары действительно выдающийся, причем многие зрители подозревают, что София пошла традиционным для Голливуда путем — взяла да и закачала в него силикон.

- У меня четвертый размер бюста, и он настоящий, - парирует звезда. - И у меня есть ребенок (сыну актрисы Маноло 29 лет — Ред.).

На одном из фото София позирует топлесс. Фото: Инстаграм.

На одном из фото София позирует топлесс. Фото: Инстаграм.

В списке самых высокооплачиваемых актрис 2020 года по версии Forbes Вергара вновь заняла первую строчку. За минувший год она заработала 43 миллиона долларов. Свое состояние София скопила благодаря сериалу «Американская семейка», в котором она играет главную роль. Вергара получает по 500 тысяч долларов за серию, а всего снято уже 11 сезонов! Кроме того, София участвует в качестве звездного судьи в шоу «America's Got Talent», в котором ей платят по 10 миллионов долларов за сезон. Благодаря этим гонорарам в рейтинге самых богатых голливудских актрис она обогнала Анджелину Джоли (которая оказалась на второй строчке с годовым доходом в 35,5 млн. долларов) и «чудо-женщину» Галь Гадот (ее заработок за год составил 31,5 млн. долларов).

Что еще? Ах да, в супругах у Вергары — один из самых красивых актеров американского кино Джон Манганьелло. Они сыграли свадьбу в 2015 году, и, хотя многие называли их брак фиктивным — мол, Джону он был нужен для карьерного роста, супруги, похоже, счастливы по-настоящему. И расставаться не собираются.

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