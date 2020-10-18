«Какая измена?»: Утяшева в латексном комбинезоне поделилась снимками семейной идиллии с Павлом Волей

Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в сентябре 2012 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях по Сети разлетелся кадр, запечатлевший сидящего в ресторане сильно нетрезвого Павла Волю. Шоумена сфотографировала молодая девушка, утверждавшая, что она провела вечер в его обществе. В соцсетях тут же принялись обсуждать: как восприняла новость об измене супруга резидента Camedy Club гимнастка Ляйсан Утяшева. Ответ пришел незамедлительно: никак. Судя по всему, Ляйсан решила проигнорировать скандал и сделала вид, что ничего не было. В Инстаграме гимнастка поделилась кадрами семейной идиллии с мужем.

Ляйсан и Павел отправились в Санкт-Петербург, чтобы вместе посетить светское мероприятие. В Инстаграме Утяшева продемонстрировала наряд, в котором она готовилась выйти в свет: гимнастка облачилась в облегающий латексный комбинезон. В видео, появившемся в ее сторис, Ляйсан позирует перед зеркалом, соблазнительно покачивая бедрами. В этот момент в кадре появляется Павел Воля и придирчиво рассматривает жену.

- Супергерой «Женщина-клеенка», — пошутил Павел над образом Утяшевой.

Ляйсан позирует перед зеркалом, соблазнительно покачивая бедрами. В этот момент в кадре появляется Павел Воля. Фото: кадр видео.

Судя по этой милой сцене, между супругами все прекрасно – нет ни намека на ссору. То, что в семье Воли по-прежнему все хорошо, подтвердил и его друг, художественный руководитель и резидент Comedy Club Гарик Мартиросян.

По его мнению, весь этот инцидент – вымысел, и скандал вокруг его друга раздувается специально.

— Я с Пашей все время на связи, и если в их семье был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал. Но у них с Ляйсан, слава богу, все хорошо. А то, что пишет желтая пресса, — всего лишь вымысел, - сообщил Гарик.

Мартиросян считает, что всплывшие в сети снимки, на которых запечатлен Воля, - подделка. Гарик уверен: кто-то специально использовал «фотошоп», чтобы затем слить кадры в сеть и раздуть скандал.

История с предполагаемой изменой шоумена всплыла после того, как некая Дарья Иванова опубликовала в сторис Инстаграма фото нетрезвого Павла Воли, снятого в одном из столичных ресторанов. «И как все закончилось», - подписала снимок девушка, не скрывающая, что она любит проводить время в компании состоятельных мужчин. Как уточнила Дарья, шоумен сам подсел за столик, за которым она сидела вдвоем с подругой, и начал общаться.

Судя по этой милой сцене, между супругами все прекрасно. Фото: кадр видео.

Фотографии Павла произвели эффект разорвавшейся бомбы, ведь у него всегда была репутация примерного мужа и хорошего семьянина. Воля – любящий отец двоих детей, вместе с Утяшевой они воспитывают сына Роберта и дочь Софию.

Напомним, Павел и Ляйсан поженились в сентябре 2012 года, однако некоторое время скрывали этот факт от прессы и публики. Сын супругов Роберт появился на свет в мае 2013 года, дочь София - в мае 2015 года.