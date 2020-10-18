Фигура как у модели: 57-летняя Дапкунайте в купальнике выглядит намного моложе своих лет

Ингеборга Дапкунайте. Фото: Инстаграм.

Ингеборга Дапкунайте решила заняться своим здоровьем: актриса проходит курс детокс-процедур в одной из подмосковных клиник. В Инстаграме звезда экрана поделилась снимком, снятым в бассейне перед заплывом. На фото Ингеборга позирует в черном купальнике, демонстрируя стройную фигуру. Актриса редко делится в соцсетях снимками в бикини, а зря. В свои 57 лет она может похвастаться формами, которым позавидует любая модель.

Секрет стройной фигуры Дапкунайте не только в том, что у нее хорошая генетика, и она стройная от природы. Актриса тщательно следит за своим телом и много занимается спортом. Почти каждое ее утро начинается с тренировки в спортзале. Иногда, в хорошую погоду, она заменяет фитнес велопрогулками. Дапкунайте очень строга в выборе продуктов и старается включать в рацион много свежих овощей и фруктов. Ингеборга давно отказалась от фаст-фуда, считая его «мусорной едой», и ест только здоровую пищу.

Возможно, актриса выглядит гораздо моложе своих лет благодаря тому, что она – мама маленького сына. Дапкунайте стала мамой в 53 года: актриса родила первенца – сына Алекса. Мальчик появился на свет, когда звезда экрана была замужем за адвокатом Дмитрием Ямпольским. Ингеборга всегда тщательно оберегала свою личную жизнь от внимания публики, и факт появления ее сына на свет стал для поклонников настоящим сюрпризом. До рождения Алекса Дапкунайте много работала — у нее был очень плотный график. Поэтому неудивительно, что в Интернете тут же появилась версия о суррогатной маме.

- Все, что говорят обо мне, неправда, - сообщила актриса в документальном фильме, снятом в январе 2018 года к ее 55-летию. Вскоре после рождения сына Ингеборга развелась с Дмитрием Ямпольским и стала растить Алекса одна.

В одном из интервью актриса призналась, что долго не решалась стать мамой, потому что боялась – ребенок перевернет ее жизнь с ног на голову. Дапкунайте смотрела на своих знакомых, у которых есть дети, и боялась разительных перемен. Она не была готова ограничить свою гастрольную жизнь и отменить съемки, чтобы нянчится с малышом. Однако когда Алекс появился на свет, звезда экрана поняла, что ребенок вполне гармонично вписался в ее график.

Актриса призналась, что после рождения сына ее жизнь наполнилась новым смыслом. Фото: кадр Первого канала.

- Не могу одним словом определить, что именно изменилось, это не вопрос, лучше или хуже. Жизнь просто стала другой, она наполнена теперь новым смыслом, - призналась она. По словам артистки, она часто берет Алекса с собой в путешествия и на съемки.

Дапкунайте вышла замуж за адвоката, бизнесмена и ресторатора Дмитрия Ямпольского в 2013 году. Бракосочетание прошло в Лондоне, церемония была тихой и скромной - на ней присутствовали только друзья и близкие пары. Ямпольский младше своей экс-супруги на 14 лет. Пара развелась в 2017 году.