Все образы Бузовой на новогоднем огоньке : наряд невесты, "голый" купальник и платье с Али Экспресс

Поющая ведущая стала главной звездой новогоднего шоу. Фото: Иван МАКЕЕВ

"Голубые огоньки", которые зрители увидят в ночь на 1 января 2021 года (коронавирусный 2020-й, давай до свиданья!), телеканалы записывают уже сейчас. Съемки одного из новогодних эфиров "МУЗ-ТВ" прошли на днях в павильоне Главкино. Главная роль в праздничной программе досталась Ольге Бузовой - она стала ведущей шоу вместе с модным 18-летним тиктокером Даней Милохиным. Парнишка из детдома, который еще год назад трудился официантом в Анапе, а теперь зарабатывает по миллиону в месяц на коротеньких видео и записывает треки с Тимати и Николаем Басковым, в шоу-бизнесе новичок, и Бузова тут же взяла мальчишку в оборот.

Ведущие огонька на МУЗ-ТВ - Ольга Бузова и Даня Милохин. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Как, ты не видел мой последний номер в "Ледниковом периоде"? Дайте мне телефон! Зацени, какие поддержки, - с явной гордостью демонстрировала звезда "Дома-2" свои пируэты на льду. Милохину надо отдать должное - все пять минут видео он не отрывался от экрана Олиного айфона: когда надо, округлял глаза, присвистывал, ахал...

Бенгальские огни на экране превратятся в мощный фейерверк. Фото: Иван МАКЕЕВ

На съемочной площадке в тот вечер Бузова вообще была требовательна.

- Девчонки, вы где? Припудрите меня, - то и дело звала визажистов.

- У меня на бретельке нитка торчит, несите ножницы. Тут 100 человек, никто принести не может?

- Снимайте, пожалуйста, с левой стороны - она у меня рабочая.

- Ребят, почему так долго? Ольга Игоревна через час уезжает!

- Где ветродуй для артиста? Если нет, обмахивайте меня - душно!

Визажист Бузовой в перерыве между пудрением звездного носика. Фото: Иван МАКЕЕВ

За несколько часов звезда сменила три образа, отписав впрок сразу несколько программ. В перерывах, устав стоять на каблуках, звала помощников - ее под руки выводили и переобували в мягкие тапочки с именной гравировкой "О" и "Б".

Все образы Ольги Бузовой и ее соведущего на новогоднем огоньке разобрала звездный стилист Гала Борзова, которая подбирала наряды Тине Канделаки, Валерии и другим артистам.

- Блестящее платье Оли напоминает наряды 20-х годов прошлого века, - говорит Гала Борзова. - В целом образ неплохой, эффектный для сцены и Ольге идет. Бахрома, кстати, один из главных трендов сезона. Прическа подобрана правильная, с аксессуарами не переборщили. Разве что туфли не самые модные - у них универсальный цвет, подходящий к любой одежде, и расхожий дизайн: такой может быть и у именитых модельеров, и у китайской подделки. Но я допускаю, что это универсальная обувь, в которой удобно подолгу находиться на сцене.

Платье, как у Бузувой, стоит на популярной онлайн-площадке 2000 рублей.

Еще одна изюминка: платье Оли напоминает наряд с Али Экспресс, и в случае с Бузовой это может быть действительно так, причем специально! Оля - девушка из народа, любит хайп, на нее подписаны миллионы девчонок, которым кажется, что она такая же, "своя". А что еще может сблизить так, как одинаковые платья с "Алика"? Правильно! Ничего!

Новогодняя красавица - это теперь не про елку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во второй раз Бузова появилась на сцене в замысловатом новогоднем наряде, щедро усыпанном снежинками, кружевом, бусами...

- Этот образ совсем не впечатлил. Ольга выглядит как развратная невеста, а ее наряд - как подделка под ливанского дизайнера Elie Saab. К тому же, исполнение платья не самого лучшего качества, это видно даже издалека, - комментирует стилист.

Третий наряд - "на десерт" - получился самым дерзким: боди телесного цвета, имитирующее прозрачную ткань даже в самых интимных местах, колготки в сеточку и юбка, больше похожая на пояс.

Телесная ткань костюма имитирует прозрачность даже в самых интимных местах. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Стандартный сценически-танцевальный образ, который очень напоминает Бейонсе, - отмечает Гала Борзова. - Я бы все таки заменила ботинки на каблуки, смотрелось бы более изящно. В целом, костюмы Ольги сложно оценивать с точки зрения стиля. К чести артистки скажу, что все три ее образа действительно сценические. Они выполнены по законам сцены, из материалов, которые комплиментарно выглядят в софитах - кожа, лак, блестки. Но, к сожалению, ничего «острого» и нового в этих нарядах нет.

Новый год все ближе, аж голова кругом! Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот юный соведущий Бузовой стилисту понравился.

- Даню, очевидно, одевает стилист - образ очень продуманный, - хвалит Милохина наш эксперт. - Хороший ход для молодого парня - нестандартный вариант стандартного черно-белого костюма, необычные вариации брюк и пиджака. Такой образ при всей простоте хочется рассматривать. Стилисту - 5 баллов! А еще круто поработали над мелочами, даже шнурки и ногти в тему. Да-да, маникюр у мужчин уже стал рядовым явлением, не стоит этому удивляться.

Креативному маникюру мальчиков теперь позавидует любая девочка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Единственное, чего не хватило тиктокеру, по мнению эксперта, - легкости в образе. Мол, видно, что Даня очень старался, собирая "лук", а не просто надел первое, что попалось под руку. Впрочем, это дело наживное: у 18-летнего блогера все еще впереди.